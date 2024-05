5 ‘chị đẹp’ khoe nhan sắc xinh đẹp và vũ đạo nóng bỏng

Your browser does not support the video tag.

MV Moonlight

Ca khúc Moonlight được sáng tác bởi thành viên Trang Pháp, mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và sự tự tin của phụ nữ. Bài hát kết hợp giữa âm hưởng trap và EDM hiện đại, cùng với những đoạn rap thời thượng.



5 thành viên của nhóm LUNAS.