5 cầu thủ Việt Nam kẹt hồ sơ ở Nhật Bản

Bùi Ngọc Long ký hợp đồng 3 năm với CLB TP.HCM nhưng chưa thể thi đấu. Ảnh: Cao Toàn.



Do đó, dù 3 cầu thủ đã có đội bóng ký hợp đồng ở mùa giải 2023 nhưng không thể ra sân. Tiền vệ U23 Việt Nam, Phạm Văn Luân, tập luyện cùng CLB CAHN từ đầu mùa nhưng không được đăng ký thi đấu. Hai người bạn của anh là Ngọc Long và Hồng Quân rơi vào tình trạng tương tự ở CLB TP.HCM và Hòa Bình.

HLV Vũ Tiến Thành đã than phiền về việc này. Ông nói: "Chúng tôi ký hợp đồng với Ngọc Long nhưng họ thiếu thủ tục ITC. CLB đã nhờ liên đoàn nhưng VFF không thể can thiệp. Nếu VFF can thiệp được thì họ có thể thi đấu sẽ tốt hơn".