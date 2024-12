5 bài hát nào view 'khủng' nhất showbiz Việt?

Trong top bài hát view "khủng" nhất showbiz Việt, bài đứng đầu gây ngạc nhiên; một ca sĩ bất ngờ chiếm đến 3 vị trí. Theo thống kê trên YouTube, tính đến ngày 21/12, 5 bài hát đạt lượng view cao nhất showbiz Việt là: Bống bống bang bang, Sóng gió, Bạc phận, Em gì ơi và Nơi này có anh. 1. "Bống bống bang bang"- 607 triệu view So sánh với các MV tỷ view của nền công nghiệp âm lớn như US - UK, Hàn Quốc, con số 607 triệu view chưa thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, kỷ lục mà MV Bống bống bang bang nắm giữ đang dẫn đầu Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Sản phẩm phát hành năm 2016 do Only C và Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, Lou Hoàng viết lời, nhóm 365 thể hiện. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của nhóm.

Vài ngày sau khi phát hành MV, nhóm 365 giải thể. Bài hát viết về chuyện đời nhân vật Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám với góc nhìn tươi sáng, lạc quan. Giai điệu bắt tai, vui vẻ. Theo chuyên gia, MV Bống bống bang bang đạt lượng view kỷ lục vì phù hợp với đối tượng thiếu nhi, được người lớn ưa chuộng phát cho con em hằng ngày. Bống bống bang bang cũng thường được chọn hát cover hoặc trình diễn tại các cuộc thi. Trong đó, MV cover của bé Bào Ngư đạt lượng view vượt cả bản gốc. Gần nhất, thí sinh tham gia 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió đều chọn cover bài này. 2. "Sóng gió" -445 triệu view Thời đỉnh cao của ca sĩ Jack (nay là J97) gắn liền với producer K-ICM (nay là Khánh). Cặp đôi này đã cho ra loạt sản phẩm ăn khách, liên tục tạo hiện tượng; xét thành tích lúc đó thậm chí đe dọa "ngai vàng" của Sơn Tùng M-TP. Sóng gió được cho là sản phẩm thành công nhất của cặp Jack - K-ICM. MV là phần thứ 3 trong chuỗi câu chuyện gồm 3 MV: Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió và phim ngắn Sóng gió: Hồi kết. MV này kể diễn biến nhân vật Jack đưa cô gái anh yêu - Thiên An về sống đời thôn dã ở một vùng quê hẻo lánh. Khi K-ICM tìm tới đề nghị trở về, anh thẳng thắn từ chối. Dù vậy, bi kịch vẫn bám đuổi đôi tình nhân trẻ. Dù gây tranh cãi và bị đóng mác nhạc chợ, Sóng gió vẫn đạt thành công lớn nhờ âm nhạc và hình ảnh phù hợp thị hiếu đại chúng. 3. "Bạc phận" - 415 triệu view Xếp ngay sau Sóng gió là "anh trai" Bạc phận. Như thông tin nêu trên, MV kể phần thứ 2 trong toàn bộ câu chuyện giữa nhân vật Jack và Thiên An. Cụ thể, sau MV Hồng nhan, nhân vật Jack xuất ngũ, về làm việc tại công ty của K-ICM và đạt được thành công. Trong khi đó, Thiên An lấy nhầm người chồng hay ghen tuông, thường xuyên bạo hành cô. Tương tự Sóng gió, MV Bạc phận gây tranh cãi vì chất lượng nghiệp dư, diễn xuất cường điệu và cốt truyện cũ kỹ vẫn đạt thành tích ấn tượng vì gây được sự đồng cảm từ đại chúng. 4. "Nơi này có anh" - 381 triệu view Trong "gia tài" bài hit, Nơi này có anh là một trong những bài nổi bật nhất của Sơn Tùng M-TP. MV phát hành đúng dịp Lễ Tình nhân, nhanh chóng gây sốt. Đây cũng là sản phẩm thứ 2 của anh sau khi rời công ty cũ, thành lập và tự điều hành công ty mới. Nơi này có anh được quay tại Hàn Quốc xoay quanh chuyện tình ngọt ngào của đôi trai gái (Sơn Tùng M-TP và Cara đóng). Chàng trai luôn ở bên, chăm sóc cô gái từng chút như đeo ba lô, cột dây giày, vuốt tóc... Bài Nơi này có anh cũng cho thấy năng lực sáng tác đa dạng của Sơn Tùng M-TP, dù u tối, gai góc hay "kẹo ngọt", tươi sáng đều tốt. Trong đó, những bài về tình yêu dễ thương như Nơi này có anh, Đừng làm trái tim anh đau, Muộn rồi mà sao còn... thường dễ chiếm cảm tình người nghe, đạt thành tích cao. 5. "Em gì ơi" - 368 triệu view Sau chuỗi sản phẩm Sóng gió, cặp Jack - K-ICM trở lại với MV Em gì ơi có hình ảnh tươi vui, giai điệu rộn rã và thông điệp tích cực. Một điểm nhấn khác là sự góp mặt của nữ streamer hàng đầu MisThy. Dù vậy, MV gây tranh cãi với nghi vấn đạo nhạc Thái, view "khủng" nhưng nhiều ngày không lọt Top Xu hướng âm nhạc thịnh hành, nhiều "sạn" ngô nghê... Đổi lại, cặp Jack - K-ICM vẫn thành công khi thể nghiệm phong cách âm nhạc mới, tiếp tục nối dài thành tích các sản phẩm trước. Năm bài hát còn lại trong top 10 gồm: 2 phút hơn - 321 triệu view; Hồng nhan - 293 triệu view; Hãy trao cho anh - 291 triệu view; Khúc hát mừng sinh nhật - 277 triệu view; và Lạc trôi - 274 triệu view. Theo VietNamNet