450.000 năm trước từng có một chủng người ngoài hành tinh tiên tiến thống trị vùng Lưỡng Hà

Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc. Dàn diễn viên trong các tác phẩm đang hot như King The Land, Revenant và Lies Hidden In My Garden cũng lần lượt chiếm thứ hạng cao trong lần diễn xuất này.