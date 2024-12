42 biển số ngũ quý trúng đấu giá trong 1 tháng, 5 biển 999.99 đắt tới 54 tỷ đồng

Nhiều biển số ngũ quý trúng đấu giá chỉ trong 1 tháng qua với giá trị gần 200 tỷ, trong đó biển số 30L-999.99 đã được người trúng đấu giá nộp đủ số tiền lên tới 12,105 tỷ đồng. Biển số ngũ quý theo quan niệm Á Đông thường mang ý nghĩa là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và quyền lực tùy theo từng con số. Trong tháng cuối năm 2024, nhiều người tranh thủ đấu giá biển số ngũ quý để kịp gắn xe chơi Tết, do đó số lượng biển ngũ quý trúng đấu giá lên đến hàng chục chiếc. Ảnh minh họa Theo ghi nhận của VietNamNet, chỉ trong 1 tháng qua (từ ngày 20/11-20/12), có tổng cộng 42 biển số ngũ quý các loại trên toàn quốc trúng đấu giá, với giá trị lên tới 196,42 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội chiếm tới 16 biển số cùng tổng giá trị 117,855 tỷ đồng. Trong số 42 biển số ngũ quý trung đấu giá trên, tấm biển rẻ nhất thuộc về tỉnh Bạc Liêu (94A-111.11) với giá 460 triệu đồng và đắt nhất là biển của TP.Hà Nội (30K-888.88) với giá lên tới 13,945 tỷ đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là biển số 30L-999.99 đã được khách hàng nộp 12,105 tỷ đồng để trở thành chủ nhân của tấm biển này. Số 9 mang ý nghĩa vĩnh cửu, trường tồn nhưng khi kết hợp 5 số với nhau, dãy số này đại diện cho quyền lực, trường thọ và thành công bền vững. Tính riêng dãy số ngũ quý 9, có 5 biển số trúng đấu giá trong thời gian trên với giá 54 tỷ đồng. Ngoài biển số 30L-999.99 kể trên, còn 4 biển số khác là 30K-999.99 (giá 13,54 tỷ đồng) của Hà Nội, 2 biển số TP.HCM (51L-999.99 giá 9,48 tỷ đồng, 51K-999.99 giá 12,395 tỷ đồng) và biển số 14A-999.99 của tỉnh Quảng Ninh có giá 6,485 tỷ đồng. Ảnh minh họa Với dãy số ngũ quý 8, ý nghĩa phát tài, thịnh vượng cũng khiến giá trị biển số cao ngất ngưởng và được săn đón. Tổng cộng 7 biển số ngũ quý 8 trúng đấu giá với giá trị 75,04 tỷ, trong đó cao nhất là biển số Hà Nội (30K-888.88) với giá 13,945 tỷ đồng, thấp nhất là biển số Đà Nẵng với giá 6,455 tỷ đồng. Một số tỉnh thành khác có biển số trong danh sách này là Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, trong đó biển số của tỉnh Bắc Giang trúng giá 11,23 tỷ đồng. Ảnh minh họa Tương tự dãy số 8, dãy số 7 cũng được nhiều người ưa chuộng nhờ ý nghĩa may mắn, hoàn hảo và sức mạnh trong văn hóa Á Đông. Trong số 6 biển số ngũ quý 7 trúng đấu giá với tổng số tiền 14,985 tỷ, biển đắt nhất thuộc về TP.HCM (51L-777.77, giá 3,48 tỷ đồng) và rẻ nhất của tỉnh Bắc Giang (98A-777.77, giá 1,165 tỷ đồng). Ảnh minh họa Được coi là dãy số mang đến may mắn, thịnh vượng và tài lộc nhưng trong 1 tháng qua, chỉ 3 biển số ngũ quý 6 trúng đấu giá cùng mức giá 18,315 tỷ. Ngoài hai biển số 30L-666.66 (giá 7,205 tỷ đồng) và 30K-666.66 (giá 6,08 tỷ đồng) của TP.Hà Nội, biển số còn lại trúng đấu giá thuộc tỉnh Phú Thọ (19A-666.66) với giá 5,03 tỷ đồng. Ảnh minh họa Là biểu tượng của phúc đức, cân bằng và thịnh vượng, dãy số ngũ quý 5 được nhiều người săn đón không kém hai số 8, 9. Tổng cộng 6 biển số ngũ quý 5 đã trúng đấu giá cùng tổng số tiền trúng 12,03 tỷ. Tấm biển có giá thấp nhất là 37K-555.55 của tỉnh Nghệ An (1,075 tỷ đồng), cao nhất là 89A-555.55 của tỉnh Hưng Yên (3,185 tỷ đồng). Các biển số còn lại thuộc về TP.HCM, Tây Ninh, Khánh Hòa và Bình Dương. Ảnh minh họa Dãy số 3 đại diện cho sự bền vững, tài lộc và trí tuệ. Chỉ trong 1 tháng có tới 7 biển số ngũ quý 3 trúng đấu giá, tổng giá trị hơn 13 tỷ, bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Bình Định, Bình Thuận và Tiền Giang. Hai biển số còn lại thuộc tỉnh An Giang (giá thấp nhất: 1,21 tỷ đồng) và tỉnh Kiên Giang (giá cao nhất: 2,81 tỷ đồng). Ba dãy số 1, 2 và 4 ít được ưa chuộng và mức giá trúng đấu giá thấp hơn, với tổng số tiền 8,935 tỷ đồng. Đặc biệt có hai biển số ngũ quý sẽ gắn trên xe tải là biển 65C-222.22 (giá 775 triệu) của TP.Cần Thơ và biển 34C-444.44 (giá 525 triệu) của tỉnh Hải Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, 30K-555.55 và 51K-888.88 là hai biển số trúng đấu giá với giá đắt nhất đã gắn lên phương tiện giao thông. Biển số ngũ quý 5 hiện gắn với chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan trị giá hơn 40 tỷ, biển số ngũ quý 8 lại gắn trên “xe Bộ trưởng” huyền thoại Toyota Crown. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!