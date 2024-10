4 thành viên Bond đến Việt Nam, gây ngỡ ngàng với nhan sắc đời thường ở sân bay

Nhóm Bond nổi bật ở sân bay Nội Bài dù ăn mặc giản dị. Các cô gái háo hức khi trở lại Việt Nam chuẩn bị cho đêm diễn 5/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hơn 10h sáng ngày 4/10, 4 thành viên xinh đẹp của nhóm Bond đã đặt chân tới sân bay Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị cho concert đặc biệt nằm trong chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam khởi xướng và tổ chức. 4 thành viên Bond đã có mặt ở Việt Nam. Mặc dù vừa trải qua một chuyến bay dài từ London (Anh), bất chấp sự thay đổi về khí hậu và múi giờ, các thành viên của Bond vẫn tươi tắn trước ống kính. Đoàn tới sân bay Nội Bài vào hơn 10h, tương ứng với hơn 3h sáng ở London nhưng Bond không hề tỏ ra mệt mỏi mà thay vào đó là sự háo hức. Bắt gặp ống kính của phóng viên, các thành viên nở nụ cười thân thiện và vẫy tay chào trước sự chào đón của thành viên ban tổ chức chương trình Bond Live in Vietnam cùng người hâm mộ. Tứ tấu nổi tiếng bốc lửa trên sân khấu xuất hiện trong trang phục giản dị cho phù hợp với việc di chuyển dài. Tuy vậy ở Bond vẫn toát lên sự gợi cảm thường thấy. Các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới háo hức khi trở lại Việt Nam. Anh Tony Nguyễn - Giám đốc quan hệ quốc tế của IB Group Vietnam - đơn vị thực hiện chương trình Bond Live in Vietnam - người ra sân bay đón đoàn cho biết dù đã biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng 4 thành viên xinh đẹp Bond vẫn nóng lòng được biểu diễn trên sân khấu Hà Nội. Vừa đặt chân tới sân bay, được ban tổ chức trao tặng chuỗi vòng nón -một biểu tượng của Việt Nam càng làm cho nhóm tứ tấu cảm thấy háo hức và thích thú. Từ sân bay, BTC đưa các thành viên của Bond cùng ê-kíp về thẳng khách sạn 5 sao ở Mỹ Đình - nơi gần địa điểm diễn để các nghệ sĩ tiện di chuyển khi tổng duyệt và biểu diễn. Ngay khi đến khách sạn, 4 thành viên của Bond không kịp nghỉ ngơi mà tiến hành trang điểm và chuẩn bị trang phục cho buổi họp báo chính thức diễn ra vào chiều cùng ngày để cung cấp thông tin xung quanh buổi diễn cho khán giả. Hiện BTC vẫn giữ kín danh sách các bản nhạc sẽ được Bond trình diễn trong chương trình Bond Live in Vietnam cũng như tác phẩm sẽ được chọn để quay MV để tạo sự bất ngờ cho khán giả. Dù đây là lần thứ 3 biểu diễn ở Việt Nam nhưng các thành viên của Bond đã chia sẻ sự háo hức với chuyến đi này. Không chỉ tham gia đêm nhạc có quy mô lớn nhất thế giới về mặt khán giả với khoảng 5.000 người, tứ tấu sẽ thực hiện MV quảng bá cho du lịch Việt Nam trước khi về nước. Các thành viên bày tỏ mong muốn sẽ có thời gian thưởng thức các món ăn Việt như phở, bánh mì đã vô cùng nổi tiếng và thậm chí xuất hiện trong từ điển Oxford. Cùng với đó, họ háo hức được tới thăm một số danh lam thắng cảnh của Việt Nam ngay sau đêm diễn tối 5/10. Hiếm khi đi lưu diễn nhưng lần này, với lời mời của BTC chương trình Good Morning Vietnam, Bond đã đồng ý thực hiện một buổi diễn quy mô lớn tại Hà Nội. Đặc biệt hơn khi Bond đã đồng ý mặc áo dài để biểu diễn trong show Bond Live in Vietnam - nơi toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được dùng vào mục đích từ thiện là ủng hộ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng của bão Yagi hồi đầu tháng 9 vừa qua đã tàn phá nặng nề các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Hoà Nguyễn