4 thách thức đặt ra với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Liên quan vấn đề gian lận trong kỳ thi, thiếu tướng Nguyễn Hồng Thủy, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06), Bộ Công an, lưu ý, tại các điểm thi hoặc vị trí trọng yếu gần nhà dân, cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, cảnh báo đối với các hộ dân chung quanh.

Bộ Công an cũng yêu cầu địa phương kiểm tra kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn tại những địa điểm trên. Tại các điểm thi, giám thị cần giám sát kỹ, nhắc nhở và theo dõi thí sinh có hành động không bình thường để đề phòng gian lận.

Một số thiết bị gian lận công nghệ cao được phát hiện trong những kỳ thi trước. (Ảnh: PA03 Công an thành phố Hà Nội).

Lộ đề thi

Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Phạm Thị My (59 tuổi) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi). Cả hai đều là nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, cơ quan điều tra xác minh hai người trên có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sự việc trên bắt nguồn từ việc một giáo viên trường THPT chuyên Hà Tĩnh livestream trên mạng xã hội ôn tập cho thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp. Trong đó, 80% nội dung đề giáo viên này ôn tập trùng với đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021. Điều này làm dư luận xã hội dấy lên nghi vấn lộ đề thi.

Một chủ biên sách giáo khoa Sinh học, đồng thời từng nhiều năm tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi môn học này, cũng chia sẻ, đề thi tốt nghiệp giống nội dung ôn tập trên mạng xã hội đến hơn 90% là bất thường. Về mặt lý thuyết, nếu đề làm ngẫu nhiên, thì xác suất trùng như vậy là không tưởng.

Chuyên gia này cũng cho rằng, quy trình làm đề thi tốt nghiệp THPT hiện tại cần được điều chỉnh, không chỉ riêng môn Sinh học, mà còn những môn khác, bởi nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn xảy ra tình trạng như năm ngoái thì quá lo ngại.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho hay, đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”. Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ tối mật đối với đề thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài (đối với bài thi, môn thi trắc nghiệm) và hết hai phần ba thời gian làm bài (đối với bài thi tự luận).

“Mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT theo quy định đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo pháp luật”, ông nói.