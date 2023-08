4 sinh viên Việt Nam giành vé dự cuộc thi Tech4Good toàn cầu

Ngày 29/8, bốn sinh viên Mai Võ Phúc Thành và Phạm Anh Quân (ĐH VinUniversity), Đào Xuân Bắc (ĐH FPT) và Nguyễn Quang Huy (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT) đã xuất sắc đạt được điểm số cao nhất trong chương trình “Hạt giống cho Tương lai – Seeds for the Future” do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Công ty Huawei Việt Nam tổ chức.