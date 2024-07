4 phát minh làm thay đổi ngành ô tô và những câu chuyện thú vị đằng sau

Dây an toàn được cho là phát minh sáng tạo, đã cứu sống hàng triệu người kể từ khi chúng trở thành trang bị hợp pháp vào năm 1983. Nhưng ban đầu, không phải lúc nào mọi người cũng chấp nhận và phải mất thời gian để đưa việc bắt buộc thắt dây an toàn vào luật.

2. Dây an toàn

Gương chiếu hậu đầu tiên được sử dụng bởi tay đua Ray Harroun. Thay vì nhờ người ngồi ở ghế hành khách để quan sát phía sau, cảnh báo an toàn, Harroun đã sử dụng gương chiếu hậu để quan sát. Cách làm này khiến xe nhẹ hơn rất nhiều và góp phần lớn vào chiến thắng Ray Harroun đạt được tại giải Indianapolis 500 năm 1911.

Vào đầu thế kỷ 20, ô tô hầu như không có tính năng an toàn nào. Một kỹ sư điện đến từ Missouri (Mỹ) có tên là Elmer Berger đã được công nhận là người phát minh ra gương chiếu hậu và ông đã được cấp bằng sáng chế và sản xuất gương chiếu hậu vào năm 1921. Nhưng trên thực tế, gương chiếu hậu đã tồn tại dưới dạng tạm thời trong hơn một thập kỷ trước.

Ngay từ những năm 1930, mọi người đã sử dụng dây an toàn dạng đai bụng và sau đó là dây an toàn hai điểm để giữ an toàn cho bản thân khi lái xe.

Đến năm 1959, Volvo đã giới thiệu dây an toàn 3 điểm (dây an toàn mà chúng ta biết ngày nay) ở ghế lái phía trước của các mẫu xe Amazon và PV 544 theo tiêu chuẩn tại Thụy Điển và các thị trường Bắc Âu. Mãi đến năm 1967, hãng xe này mới thêm chúng vào hàng ghế sau.

Cha đẻ của loại dây đai an toàn ba điểm này chính là kỹ sư Nils Bohlin. Ảnh: Volvo

Cùng năm đó, những chiếc xe mới ở Anh được yêu cầu phải có trang bị dây an toàn ba điểm ở ghế trước. Vào năm 1968, dây đai an toàn ba điểm là một trong các tính năng an toàn chính bắt buộc phải có trên ô tô tại Mỹ.

Đến năm 1987, tất cả xe ô tô mới tại Anh đều phải lắp dây an toàn ở hàng ghế sau và hầu hết các nhà sản xuất xe ô tô đồng loạt đều đã trang bị dây an toàn này theo tiêu chuẩn.

Ngày nay, hầu hết mọi người ngồi trên ô tô đều phải tuân thủ việc thắt dây an toàn. Dây an toàn được cho là có khả năng giảm nguy cơ tử vong tới 50%.