4 người trong gia đình ở Hà Nội tử vong bất thường

Phát hiện 4 người cùng một gia đình tử vong trong nhà, người dân xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Ngày 17/1, Công an huyện Phú Xuyên đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công TP Hà Nội điều tra nguyên nhân 4 người tử vong bất thường ở xã Hoàng Long. Người dân theo dõi vụ việc. Chiều cùng ngày, người dân xã Hoàng Long phát hiện một hộ gia đình có 4 người tử vong trong nhà nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, ban chỉ huy Công an huyện Phú Xuyên chỉ đạo Công an xã Hoàng Long phối hợp cùng các đội nghiệp vụ khẩn trương khoanh vùng hiện trường, xác minh nguyên nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm cả người già và trẻ nhỏ. Minh Tuệ