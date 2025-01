4 người chết trong nhà ở Hà Nội: Chưa thấy người con trai sống cùng nạn nhân

Gần 1 ngày sau khi phát hiện 4 người tử vong bất thường trong nhà, chính quyền và người dân vẫn chưa thấy tung tích người đàn ông sống cùng các nạn nhân. Sáng 18/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ 4 người trong gia đình tử vong bất thường ở xã Hoàng Long, xã Phú Xuyên. Các nạn nhân gồm cụ bà lớn tuổi cùng con dâu và hai cháu. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích con trai nạn nhân. Theo đại diện Công an xã Hoàng Long, người đàn ông này hiền lành, không có biểu hiện bất thường về sức khoẻ, cũng không dính đến các tệ nạn xã hội. Trước khi xảy ra vụ việc, trong gia đình nạn nhân không xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều nay, gia đình sẽ làm lễ mai táng cho các nạn nhân xấu số. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Theo vị Trưởng thôn Trung, xã Hoàng Long công tác khám nghiệm kết thúc lúc khoảng hơn 0h. Trước đó, khoảng 18h ngày 17/1, lực lượng pháp y bắt đầu tổ chức khám nghiệm tử thi. Đến nay, cơ quan công an chưa có kết luận, cũng chưa thông tin liệu đây có phải vụ án mạng hay không. Vị trưởng thôn cho biết thêm, bà N. hàng ngày sống cùng cả gia đình con trai. Khi vụ việc được phát hiện, con trai bà N. không xuất hiện tại địa phương. Còn theo hàng xóm gần hiện trường, 14h ngày 17/1, con gái của cụ N. (khoảng 80 tuổi) đến để dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện mẹ đã tử vong trên giường. Trong lúc chuẩn lo hậu sự cho cụ bà, mọi người tiếp tục phát hiện thấy thi thể của 3 người khác dưới gầm giường trong phòng ngủ. Họ là con dâu (khoảng gần 50 tuổi) và 2 cháu nội của cụ N. “Lúc đầu mọi người nghĩ vợ chồng người con trai và các cháu nội đi làm và đi học nên không để ý, chỉ biết chạy sang để chuẩn bị lo hậu sự cho cụ bà. Nhưng khi vào bên trong thì phát hiện thêm thi thể vợ và các con của V. (con trai bà N.), còn V. không có trong nhà…”, một người ở khu vực hiện trường nói.