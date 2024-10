4 ngôi sao Man Utd sắp bị HLV Ruben Amorim đẩy ra đường

Theo nguồn tin từ báo giới Anh, HLV Ruben Amorim sẽ đẩy 4 cầu thủ Man Utd rời khỏi Old Trafford. Dù HLV Ruben Amorim phải chờ tới sau loạt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11 mới ra mắt Man Utd nhưng ông đã có thảo luận bước đầu với Ban lãnh đạo Man Utd về chiến lược cải tổ đội hình. Eriksen và Antony nằm trong danh sách thanh lý của HLV Amorim (Ảnh: Getty). Trong đó, HLV người Bồ Đào Nha sẽ gạch tên 4 cầu thủ Man Utd ra khỏi kế hoạch của mình là Christian Eriksen, Victor Lindelof, Antony và Casemiro. Họ được quyền rời khỏi Old Trafford ngay từ tháng 1/2025. Trong đó, Man Utd sẽ bán đứt Casemiro, Antony và không gia hạn hợp đồng với Eriksen và Lindelof. Đây đều là những cầu thủ có lương cao nhưng thi đấu kém thuyết phục hoặc bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. HLV Ruben Amorim muốn thực hiện cuộc cải tổ ngay từ tháng 1/2025 để giúp CLB có thể hoàn tất mục tiêu vào cuối mùa giải. Tính ra, Man Utd đã chi 166 triệu bảng để chiêu mộ Eriksen, Lindelof, Antony và Casemiro (chưa tính phụ phí). Tuy nhiên, nếu bán họ trong thời gian tới, Man Utd sẽ không thu về được nhiều tiền. Đặc biệt, Antony được xem là bản hợp đồng thảm họa của Man Utd. Dù cập bến CLB với mức phí 86 triệu bảng từ Ajax nhưng cầu thủ người Brazil chỉ để lại ấn tượng xấu với những pha xử lý màu mè, thiếu hiệu quả. Casemiro từng được đánh giá cao nhưng không thể hiện mình ở Old Trafford. Eriksen đã luống tuổi và không đóng góp được nhiều cho Man Utd ở thời điểm này. Trong khi đó, Lindelof từ lâu không còn chỗ đứng ở "Nhà hát của những giấc mơ". HLV Amorim sẽ mang 4 học trò ở Sporting Lisbon sang Man Utd (Ảnh: Express). Theo tờ Daily Express, HLV Amorim sẽ mang 4 học trò ở Sporting Lisbon sang Man Utd gồm hậu vệ Goncalo Inacio, tiền vệ Nuno Santos, tiền vệ Morten Hjulmand và tiền đạo Viktor Gyokeres. Những cầu thủ này là sự bổ sung chất lượng cho vị trí rất yếu của Quỷ đỏ. Inacio năm nay 23 tuổi. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Sporting Lisbon. Anh được xem là một trong những hậu vệ hay nhất giải Bồ Đào Nha ở thời điểm này. Điều quan trọng, Inacio phù hợp với lối chơi 3 trung vệ của HLV Amorim. Santos, 29 tuổi, là sự bổ sung tuyệt vời trong vai trò chạy cánh trái của Man Utd khi Rashford thi đấu khá phập phù. Hjulmand hiện là thủ quân của Sporting Lisbon và là tiền vệ phòng ngự chất lượng thay thế Casemiro. Cuối cùng, Gyokeres là tiền đạo sắc bén và từng lọt vào tầm ngắm của Arsenal mùa Hè 2024. Ở mùa này, Gyokeres đã ghi 14 bàn sau 14 trận ra sân cho Sporting Lisbon.