4 năm tù cho nghịch tử pha thuốc diệt cỏ vào nước uống nhằm giết cha

Trần Phú hay xin tiền để tiêu xài nhưng không được và thường xuyên bị cha mắng chửi, đuổi đi nên Phú đã mua thiết diệt cỏ pha vào nước uống nhằm giết cha. Chiều 26/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên án 4 năm tù với Trần Phú (SN 2006, trú xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội Giết người. Bị cáo Trần Phú tại phiên toà. Theo cáo trạng, vào năm 2003, anh Trần Minh Trung kết hôn và có 2 người con là Trần Phú và 1 bé gái (SN 2014). Do có mâu thuẫn nên sau đó anh Trung và vợ không còn sống chung. Năm 2023, vợ anh Trung đem theo con gái qua tỉnh Bình Dương làm thuê, còn Phú sống cùng với anh Trung. Thời gian này, Phú hay xin tiền cha để tiêu xài nhưng không được đáp ứng. Thêm vào đó, anh Trung thường xuyên mắng chửi, đuổi con trai đi nên Phú nảy sinh ý định giết cha. Để thực hiện ý định, khoảng 5h ngày 16/4, nhân lúc anh Trung đi làm ruộng, Phú lấy chai thuốc diệt cỏ pha vào nước rồi đổ vào bình đựng nước, cho vào ngăn đông tủ lạnh. Phần nước có pha thuốc diệt cỏ còn lại và chai thuốc diệt cỏ, Phú cất giấu ở phòng ngủ đợi khi anh Trung uống hết bình nước mà không chết thì Phú sẽ cho anh Trung uống thêm. Đến khoảng 7h20 phút cùng ngày, anh Trung mở tủ lạnh lấy nước uống, phát hiện chum nước có mùi thuốc diệt cỏ và màu trắng đục nên trình báo Công an xã Bình Chánh. Ngày 9/7/2024, Phú bị khởi tố, bắt giam để điều tra.