4 món thời trang trẻ trung nhưng không phù hợp với tuổi ngoài 40

Áo quá diêm dúa

Những mẫu áo tay bồng to, nhiều chi tiết bèo nhún trông rất điệu đà, bắt mắt. Tuy nhiên, món thời trang này có thể khiến vẻ ngoài của người mặc trở nên sến sẩm. Bên cạnh đó, áo diêm dúa và cồng kềnh dễ tạo cảm giác vóc dáng to ngang, chị em càng có thêm lý do để tránh thiết kế này.

Các quý cô trên 40 tuổi hãy ưu tiên những mẫu áo tinh giản, chẳng hạn như áo sơ mi oversized, áo dệt kim cổ tròn, cổ tim hoặc áo blouse tay bồng nhẹ. Các lựa chọn này không chỉ giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, sành điệu mà còn đảm bảo cho người diện sự tinh tế.

Áo baby tee

Áo baby tee đã tạo nên một cơn sốt vào mùa hè năm ngoái nhưng tới giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Dẫu vậy, không phải cứ chạy theo xu hướng thì phong cách của phụ nữ trên 40 tuổi mới trở nên sành điệu. Áo baby tee là mốt thời trang không thực sự phù hợp với độ tuổi 40+. Item này cũng khó phối đồ, đồng thời khá kén dáng người mặc.