4 món đồ đông siêu ấm nhưng không ai muốn mua vì hết thời

Không chỉ quần áo mà những món phụ kiện như mũ cũng cần được chị em cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua. Và kiểu mũ bạn nên tránh chính là mũ lông xù. Kiểu mũ này sẽ làm cho phần đầu của bạn trông to hơn, dẫn đến tỷ lệ cơ thể bị lệch lạc, trên to dưới nhỏ. Chưa hết, việc phối đồ với chiếc mũ này không hề dễ dàng nếu bạn không phải là một cô nàng am hiểu thời trang. Do đó, chi tiền sắm mũ lông xù không phải là quyết định sáng suốt nàng nhé.

Theo Phụ nữ Việt Nam