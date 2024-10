4 mẹo giúp hoa sứ nở rực rỡ, bông to đẹp

Hoa sứ thích hợp với khí hậu vùng nhiệt đới tuy nhiên cách để hoa nở to, màu sắc rực rỡ thì không phải ai cũng biết. Hoa sứ là một loại cây mọng nước thuộc họ Apocynaceae. Trong điều kiện trồng chậu tại sân thượng, ban công, hoa sứ chỉ là cây cảnh nhỏ, tuy nhiên, ít ai biết khi được trồng ở đất và khí hậu thích hợp, cây có thể cao tới 3-4 mét. Đây là loại cây không khó trồng, không cần tưới nước nhiều. Tuy nhiên, rất nhiều người trồng hoa sứ thường thấy hoa nở kém hoặc bị khô, teo lại. Vậy cách chăm sóc cây hoa sứ thế nào để hoa nở đẹp. Sau đây là 4 bí quyết bạn không thể bỏ qua.

Hoa sứ còn được gọi là hoa hồng sa mạc vì màu sắc tươi tắn, hoa nở rực rỡ. (Ảnh: Sohu) 1. Sử dụng chậu và đất phù hợp Trước hết, chậu trồng hoa sứ không cần quá sâu hoặc quá lớn, nếu không sẽ khó kiểm soát việc tưới nước, khiến cây dễ bị úng do bị tích tụ nước trong chậu. Sử dụng những loại đất xốp và đặc biệt thoáng khí, đặt một ít đá cuội, cát thô, gốm sứ, v.v. dưới đáy chậu để tăng độ thông thoáng và thoát nước. Đất trồng trong chậu rất quan trọng. Nếu đất không tốt thì hệ thống rễ của hoa sứ sẽ không phát triển tốt. Thông thường, bạn phải trộn một ít xỉ, vermiculite, cát sông,… vào đất để tăng độ thông thoáng và thoát nước cho đất. 2. Tưới nước cho hoa sứ Khi tưới nước cho hoa sứ, hãy luôn giữ cho đất trong chậu hơi ẩm trong thời kỳ cây sinh trưởng. Tuy nhiên, không nên để đất ẩm quá mức, nếu không sẽ dễ gây thối rễ do tưới quá nhiều nước. Khi thời tiết hanh khô vào mùa hè cần tưới nước kịp thời, tránh để đất quá khô. Nếu cây sứ bị thiếu nước, cây sẽ có tình trạng vàng lá và rụng đi để tránh việc thoát hơi nước nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của cây. Ngược lại, cây sẽ chết khi bạn tưới quá nhiều khiến lỗ thoát nước bị nghẽn và rễ bị úng.

Chậu trồng hoa sứ không nên to quá và luôn giữ đất trong chậu có độ ẩm vừa phải. (Ảnh: Sohu) 3. Ánh sáng Khi trồng hoa sứ, bạn nên đặt cây ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời. Cây có khả năng chịu hạn tương đối nhưng không chịu được úng. Nó thích môi trường phát triển ấm áp, ngay cả trong những ngày nóng nhất của mùa hè. Dù được đặt ngoài ánh sáng hay phơi nắng vào mùa hè thì cây vẫn phát triển nhanh miễn là được tưới nước đúng giờ. Nếu bạn thấy chậu cây sứ ở nhà bị héo và đất trong chậu quá khô thì có thể là do tưới nước không đầy đủ. Bạn nên chuyển nó tới nơi thoáng mát, tưới cậy và đợi cho cây có dấu hiệu tươi trở lại mới chuyển về chỗ có nhiều ánh sáng. 4. Bón phân Mùa xuân hè là mùa sinh trưởng cao điểm của hoa sứ, bạn nên bón phân giàu lân và kali một hoặc hai lần/ tháng, hoặc bón một số loại phân hữu cơ lâu năm, phân bón bánh, phân gà... để khuyến khích cây phát triển cành mạnh khỏe, hoa nở rực rỡ. Khi sang mùa đông, do hoa sứ thích hợp môi trường ấm áp nên có thể chuyển cây vào chỗ ấm hoặc trong nhà dể tránh gió lạnh. Lúc này, bạn nên giảm tưới nước vào mùa đông, ngừng bón phân, duy trì ánh sáng và giảm gió lạnh. Nếu thấy một số lá bị rụng, đừng lo lắng, miễn là nó có thể sống sót qua mùa đông một cách suôn sẻ và nở hoa rất nhiều vào năm tới.

Cây hoa sứ thường ngủ đông và bắt đầu nở hoa khi sang xuân. (Ảnh: Sohu) Cây hoa sứ trong điều kiện chăm sóc tốt sẽ nở hoa vào đầu mùa xuân, từ tháng 1 đến tháng 4. Sau đó cây sẽ nghỉ ngơi, nạp thêm dinh dưỡng và tiếp tục ra hoa kéo dài trong 3 tháng hè. Với những bí quyết về đất trồng, nhiệt độ, ánh sáng, nước tưới..., bạn sẽ sớm được thưởng thức những bông hoa đẹp, to, rực rỡ. Theo VTC news