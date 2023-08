4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa: Người chồng khai nhận đầu độc vợ, con

Tại hiện trường, công an thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO.

Bước đầu, xác định có dấu hiệu hình sự trong vụ án nên đã ra quyết định tạm giam Hồ Xuân Hải để điều tra.

MINH MINH