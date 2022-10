4 kiểu áo vừa giữ ấm vừa tôn dáng trẻ trung đáng sắm trong mùa lạnh

Những cô nàng điệu đà, theo style cổ điển, nữ tính có thể chọn diện áo dệt kim + chân váy dài + áo cardigan dáng ngắn + boots sáng màu

Một chiếc áo len mỏng chính là item không thể thiếu trong mùa lạnh, bạn đừng ngại làm mới style với những mẫu áo có tông màu tươi sáng, nổi bật

4. Áo phao siêu nhẹ

Mùa Đông năm nay được dự đoán là sẽ đến sớm và lạnh hơn so với mọi năm. Do đó, bạn rất nên tranh thủ đầu mùa sắm ngay 1 em áo phao để mặc đẹp và ấm suốt cả mùa. Áo phao siêu nhẹ có ưu điểm là thoải mái, giữ ấm hiệu quả. Tuy nhiên, những nàng có vóc dáng thấp bé nên tránh diện những mẫu áo phao to sụ, vì chúng rất dễ dìm dáng. Thay vào đó, bạn nên chọn những mẫu áo phao có độ phồng vừa phải, dáng ôm hoặc chiết eo để tăng hiệu quả tôn dáng.

Áo phao có khả năng giữ ấm hiệu quả, mix áo phao với áo giữ nhiệt, chân váy là đã có set đồ trẻ trung trong mùa lạnh

Theo Phụ nữ Việt Nam