4 kiểu áo sơ mi trẻ trung sao Việt hè đến là diện

Dịu dàng và trang nhã không kém áo sơ mi trắng là sơ mi màu be. Item này còn mang đến vẻ sang trọng, tinh tế cho người diện. Sơ mi màu be là kiểu áo chị em có thể kết hợp theo cách đơn giản nhất, vẻ ngoài vẫn ấn tượng. Cụ thể, các mỹ nhân Việt thường mix áo sơ mi màu be với quần jeans xanh hoặc quần âu trắng. Như vậy thì trong tích tắc, họ đã có được outfit trẻ trung và sành điệu. Để bảo toàn vẻ trang nhã cho set áo sơ mi màu be, các nàng nên chọn túi xách đơn giản, mang tông màu trung tính.

Áo sơ mi kẻ sọc

Các mỹ nhân Việt bắt kịp xu hướng thời trang hè 2023, bằng cách bổ sung cho tủ đồ những chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Đây được coi là bảo bối "hack" tuổi, giúp vẻ ngoài trẻ trung và nổi bật hơn. Dẫu vậy, áo sơ mi kẻ sọc vẫn toát lên nét thanh lịch, trang nhã. Xoay quanh áo sơ mi kẻ sọc có rất nhiều cách diện, chẳng hạn như kết hợp với quần jeans bụi bặm, quần âu trang nhã hay chân váy ngắn nữ tính, ngọt ngào.