4 khu rừng nhiệt đới gần TP.HCM cho kỳ nghỉ lễ

Cánh rừng sẽ trải dài đến thẳng bến tàu ven hồ Trị An. Từ đây, du khách dễ dàng di chuyển ra đảo Năm Bầu, tham gia hoạt động chèo thuyền nổi trên hồ Trị An. Trong hồ cũng có khu vực an toàn để du khách bơi lội.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Vườn quốc gia Bù Gia Mập nằm trong đoạn cuối của dãy Trường Sơn Nam. Nơi này có vị trí địa lý khá đặc biệt, là nơi chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam Bộ. Phía đông Bù Gia Mập là tỉnh Đắk Nông, phía tây bắc giáp biên giới Campuchia.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập cách TP.HCM gần 200 km. Đây là cánh rừng nguyên sinh lớn nhất còn sót lại của tỉnh Bình Phước.

Khung cảnh nơi đây dễ dàng khiến du khách hình dung về thời kỳ sơ khai tráng lệ. Đôi khi trầm ngâm, đôi lúc sống động, có cả sự ấm áp, mộng mơ và bí ẩn lạ thường.

Những loài bướm đẹp ở Bù Gia Mập. Ảnh: Viet Dynamic.



Đây là nơi bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của hệ động thực vật và cây làm thuốc, đồng thời bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn cho các hồ chứa nước của công trình thủy điện Thác Mơ và Cần Ðơn, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập có mức độ đa dạng sinh học cao. Ảnh: Dung Trần.



Với tổng diện tích khoảng 26.000 ha, vườn quốc gia Bù Gia Mập là một trong những nơi sở hữu hệ sinh thái lớn và đa dạng nhất khu vực phía nam. Địa điểm có trên 20 dòng suối, thác và hang động lớn nhỏ, phải kể đến thác Lưu Ly, hang Nai, hang Dơi... thu hút du khách thích mạo hiểm.

Dịp lễ, trở về với thiên nhiên hoang dã, ngâm mình ở con suối trong xanh và lắng nghe tiếng chim kêu là trải nghiệm bình yên, khác lạ sau những ngày làm việc căng thẳng.