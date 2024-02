4 huấn luyện viên ra mắt ở vòng 9 V.League 2023-2024

Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ làm khách trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây cũng là đối thủ thuộc nhóm cuối nên nhiệm vụ của Hoàng Anh Gia Lai là phải giành 3 điểm.

Hà Nội FC sẽ gặp thử thách khi làm khách trên sân đội đang xếp thứ 4 là Thanh Hoá. Huấn luyện viên Iwamasa Daiki đã có khoảng thời gian dài chuẩn bị cho trận ra mắt. Đây là khó khăn đầu tiên mà ông cần vượt qua để hướng đến chặng đường phía trước.

Trận đấu muộn vòng 9 sẽ diễn ra giữa Công an Hà Nội và TPHCM. Hai đội có cùng 12 điểm và chia nhau vị trí thứ 5,6. Huấn luyện viên Kiatisak được dự báo sẽ có trận ra quân thuận lợi khi Công an Hà Nội thi đấu trên sân nhà. Với tài năng của Zico Thái cùng dàn sao tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây là trận đấu được dự báo sẽ có chiến thắng dành cho đội chủ nhà.