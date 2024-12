4 đời xe Lexus RX 350 cũ người dùng nên tránh mua

Lexus RX 350 là phiên bản được nhiều khách hàng Mỹ ưa chuộng. Nhưng một số đời xe của phiên bản này thường xuyên xảy ra lỗi, dẫn đến những lo ngại về độ tin cậy. Đối với người mua xe cũ, việc tránh những đời xe có vấn đề sẽ giúp họ có thể tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa và đảm bảo những trải nghiệm suôn sẻ với chiếc xe. Dưới đây là 4 đời xe của Lexus RX 350 mà người dùng nên tránh mua. Lexus RX 350 2007 Cục quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) cho biết Lexus RX 350 2007 là đời xe nhận được số lượng khiếu nại từ chủ xe nhiều nhất, lên tới 323 khiếu nại. Vấn đề phổ biến và tốn kém nhất là rò rỉ dầu từ đường ống dầu của hệ thống van biến thiên thông minh VVT-i, có thể bị nứt vỡ dẫn đến mất dầu gây hư hỏng động cơ. Sau đó, Lexus đã thừa nhận vấn đề này và đưa ra biện pháp gia hạn bảo hành. Nhưng nhiều xe đã hết hạn bảo hành khiến chủ xe phải trả hóa đơn sửa chữa tới hơn 2.000 USD (gần 50 triệu đồng). Theo Carcomplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng tại Mỹ), một vấn đề thường gặp khác là chất lượng nhựa được sử dụng trong nội thất kém khiến bảng điều khiển trở nên giòn, dễ nứt vỡ theo thời gian. Điều này không chỉ mất thẩm mỹ mà còn có thể cản trở việc bung túi khí. Ngoài ra, vấn đề thước lái bị rò rỉ dầu trợ lực, không chỉ gây ra mối lo ngại lớn về an toàn mà còn khiến việc sửa chữa gây ra chi phí tốn kém, lên tới 1.600 USD (gần 40 triệu đồng). Lexus RX 350 2008 RepairPal (trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô của Mỹ) cho biết đời xe Lexus RX 350 2008 vẫn tiếp tục gặp phải nhiều vấn đề tương tự như đời xe 2007, dẫn đến việc sửa chữa tốn kém. Cùng với đó, hệ thống trợ lực lái bị rò rỉ dầu liên tục và chủ sở hữu thường phàn nàn về mức tiêu thụ nhiên liệu cao, khiến việc chi phí sử dụng xe trở nên tốn kém theo thời gian. Một vấn đề khác được ghi nhận là sự chậm trễ khi chuyển số, khiến khả năng tăng tốc bị giật cục và không đáng tin cậy. Vấn đề này đặc biệt gây khó chịu khi nhập làn đường cao tốc hoặc khi leo dốc. Các vấn đề về độ bền nội thất cũng vẫn tồn tại như vết nứt trên bảng điều khiển vẫn khiến nhiều chủ sở hữu đau đầu và khả năng cách âm của xe không đáp ứng được kỳ vọng của người dùng. Lexus RX 350 2010 Đời xe Lexus RX 350 2010 thuộc thế hệ thứ 3 của dòng xe này với ngoại thất được thiết kế lại và các tính năng được cải thiện. Tuy nhiên, mẫu xe này lại mang đến những vấn đề mới. Theo RepairPal, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là rò rỉ dầu, mất áp suất dầu và trục trặc hệ thống làm mát khiến động cơ hay bị quá nhiệt hoặc mất công suất, dẫn đến việc sửa chữa tốn kém hoặc thậm chí phải thay thế hoàn toàn động cơ. Vấn đề lỗi mô-tơ servo chịu trách nhiệm kiểm soát luồng khí của hệ thống điều hòa không khí là một khiếu nại phổ biến. Việc sửa chữa mô-tơ này này có thể tốn hơn 2.000 USD (gần 50 triệu đồng), một khoản chi phí lớn đối với chủ sở hữu. Các vấn đề khác như chất lượng sơn ở trên mui và nóc xe kém, tiếng kêu lạch cạch bên trong nội thất cũng khiến chủ xe RX 350 2010 thất vọng. Cũng trong năm đó, mẫu xe này còn nhận án triệu hồi từ NHTSA liên quan đến bàn đạp ga có thể bị kẹt do thảm sàn lái xe không được cố định hoặc không tương thích, khiến RX 350 2010 là một trong những đời xe có nhiều vấn đề nhất. Lexus RX 350 2016 Đời xe RX 350 2016 đánh dấu sự ra mắt thế hệ thứ 4 của dòng xe này với kiểu dáng mới táo bạo và nhiều công nghệ được cập nhật. Thế nhưng, Carcomplaints đánh giá các vấn đề về hộp số như chuyển số chậm, thiếu mượt mà đã làm lu mờ đi vẻ đẹp của chiếc xe này. Việc bỏ qua những vấn đề về hộp số này thường dẫn đến hiệu suất nhiên liệu kém hơn hoặc hộp số bị hỏng hoàn toàn. Các vấn đề nội thất cũng đáng lo ngại không kém. Một số sự cố hiếm gặp như kết nối Bluetooth kém, cửa sổ trời tự vỡ cũng làm nổi bật sự không nhất quán về chất lượng xây dựng và làm hoen ố danh tiếng của mẫu xe năm đó. Ngoài ra, NHTSA cũng đã phải đưa ra 3 thông báo triệu hồi đối với đời xe này liên quan đến lỗi cảm biến túi khí, gioăng của bộ chấp hành phanh ABS bị hỏng và bơm hơi túi khí đầu gối lỗi.