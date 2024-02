Trang Eat this not that đưa ra 4 đồ uống giúp giảm mỡ nội tạng.

Đồ uống giúp giảm mỡ nội tạng. Đồ họa: Thanh Thanh Mỡ nội tạng có thể tích tụ trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, đột quỵ và một số bệnh ung thư. Nếu bạn muốn giảm cân và đốt cháy mỡ nội tạng một cách lành mạnh và bền vững, việc tập trung vào dinh dưỡng là điểm khởi đầu tốt. Trong đó, thức uống góp phần tăng hiệu quả của quá trình giảm mỡ này.Trà xanh Trà xanh giàu EGCG, một chất chống oxy hóa cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trà xanh cũng giúp giảm mỡ nội tạng. Nước Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể. Bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể giúp ngăn chặn sự thèm ăn. Do đó, việc tăng lượng nước uống vào có thể giúp giảm cân và giảm mỡ nội tạng. Trà trắng Trà trắng giúp tăng cường trao đổi chất, từ đó có thể giúp bạn đốt cháy nhiều mỡ trong cơ thể, đặc biệt là mỡ nội tạng hơn. Trà trắng cũng chứa EGCG, hợp chất tương tự có trong trà xanh được biết đến với khả năng tăng cường trao đổi chất. Cà phê đenCà phê đen giúp loại bỏ mỡ nội tạng. Cà phê đen có chứa theobromine, theophylline và axit chlorogen, những chất này ảnh hưởng tích cực đến quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân.