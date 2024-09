4 cung hoàng đạo nữ là 'chất gây nghiện' với đàn ông

Khi đề cập đến vấn đề trái tim, phụ nữ những cung hoàng đạo này dường như có sức hấp dẫn khó cưỡng, thu hút đàn ông như thiêu thân lao vào lửa. Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/01) Những cô gái cung hoàng đạo Ma Kết tận tụy với công việc, sống hết mình mỗi ngày và đích thị là mẫu người thành đạt. Chàng sẽ thấy phần lớn cô ấy rất chu đáo, cẩn thận và chăm chỉ. Một khi đã thật sự yêu, đối với người tình, nàng trở nên dịu dàng, gần gũi và chấp nhận hy sinh nhiều cho tình yêu. Với vẻ ngoài cứng cỏi, lý trí, thêm cả sự cố gắng không ngừng vì mục tiêu mà cô nàng Ma Kết càng hấp dẫn hơn, nhất là đối với các chàng trai xem trọng sự nghiệp. Trái tim chàng sẽ bị khuất phục bởi sự trưởng thành của nàng.

Ảnh minh họa Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Những cô gái Cự Giải hiền lành, đức hạnh, coi trọng gia đình và hay "dính người". Những đặc điểm này rất được đàn ông yêu thích, đặc biệt là những anh chàng đẹp trai. So với những cô gái thuộc các cung hoàng đạo khác, cô gái Cự Giải có những ưu điểm rõ ràng, đàn ông không khỏi nảy sinh ý muốn bảo vệ, muốn chăm sóc. Vì vậy, trong số 12 cung hoàng đạo, các cô gái Cự Giải có duyên nhất với các anh chàng đẹp trai. Cự Giải là một cung rất nữ tính, một người rất nữ tính thì nên kết đôi với một người rất nam tính, thường thì những chàng trai mà cô ấy thu hút được thường đậm chất "men-lì" hơn là đẹp trai. Hơn nữa, nhiều cô gái Cự Giải lại cực kỳ dịu dàng trong chuyện riêng tư, đó là lý do tại sao cô ấy thu hút những chàng trai nóng bỏng. Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Mật ngữ 12 chòm sao bật mí, Nhân Mã nổi tiếng là người yêu thích sự tự do, phóng khoáng, thích ngao du sơn thủy, khám phá những điều mới mẻ của cuộc ống. Với bản tính sôi nổi, cá tính, ham vui ham chơi, Mã Nhi được mệnh danh là những chú ngựa bất kham. Nhân Mã luôn nỗ lực hết mình vì cuộc sống, cháy hết mình với đam mê tuổi trẻ, họ dường như không bỏ phí thời gian vui vẻ bên bạn bè. Người mang cung hoàng đạo này luôn cháy lên một ngọn lửa nhiệt huyết trong bất cứ lĩnh vực nào. Ở bên cạnh Nhân Mã, người ta cảm thấy sự vui tươi, phấn khởi, cuộc sống tràn đầy sinh lực. Và đó là lý do các nàng hoàng đạo này luôn chiếm được cảm tình của một nửa thế giới còn lại. Trải qua nhiều năm tháng, kinh nghiệm ấy càng được tích lũy và đương nhiên Nhân Mã ngày một hiểu cách phải quan tâm ngoại hình của mình, biết cách ăn nói thu hút đối phương hết. Đặc biệt, sự phóng khoáng và chân tình của cô gái Nhân Mã là điểm luôn khiến đàn ông yêu mến.

Ảnh minh họa Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Những cô gái Thiên Bình không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn có khí chất thanh lịch, quý phái độc đáo khiến người khác giới phải mê mẩn! Cộng với tính cách tốt của họ, nhiều người khác giới sẽ kết bạn với Thiên Bình vì ngưỡng mộ Thiên Bình. Thiên Bình được người khác giới yêu mến và họ luôn có mối quan hệ tốt với người khác giới. Con gái Thiên Bình trông có vẻ lạnh lùng, độc lập và họ cũng thường đặt ra những bài toán khó kích thích, khơi dậy ham muốn chinh phục ở đàn ông. Sự quyến rũ của những cô gái Thiên Bình được nhiều người biết đến, sự đa cảm và khí chất mộng mơ của họ là vũ khí thần kỳ để thu hút sự ưu ái của người khác giới. Thiên Bình vốn giàu cảm hứng và có khí chất nghệ thuật mạnh mẽ, đây là điều dễ gây ấn tượng nhất với đàn ông và khơi dậy mong muốn được bảo vệ của anh ta. Đối với những anh chàng đẹp trai có chút trưởng thành và trải nghiệm, phụ nữ càng dè dặt, thụ động và không bộc lộ cảm xúc thì càng khơi dậy ham muốn theo đuổi và càng muốn chinh phục của họ. * Thông tin trong bài chỉ mang tính minh họa. Theo GĐXH