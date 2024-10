4 cung hoàng đạo không thích xô bồ, ganh đua hơn thiệt, chỉ muốn nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống

Không bon chen danh lợi, không ganh đua thiệt hơn với đời, đó chính là các cung hoàng đạo không thích tranh đấu dưới đây. Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02) Bảo Bình được đánh giá là chòm sao "quái dị" hàng đầu trong vòng tròn hoàng đạo. Họ có lý tưởng riêng, nguyên tắc riêng nhưng ý chí hơn thua lại rất thấp, nếu không muốn nói là chẳng có chút ham muốn ganh đua nào. Họ rất tự tin vào bản thân và cũng đánh giá cao về năng lực của mình. Cung hoàng đạo này thích đứng ở ngoài cuộc để quan sát người khác làm việc, tranh đấu. Không phải Bảo Bình không thể đánh bại những người kia mà ngược lại, họ cảm thấy những người đó có phần... tầm thường hơn so với mình. Họ tự xem mình là kẻ ngoài cuộc, sẽ không chủ động cạnh tranh với những người không cùng đẳng cấp, làm vậy khác nào tự hạ thấp bản thân? Thời gian vô bổ đó thà dùng để suy nghĩ đến những thứ lớn lao mang tầm vĩ mô còn hơn. Đó là lý do Bảo Bình luôn được đánh giá là người trưởng thành và chín chắn trước so với tuổi thực. Ở những người này, hiếm khi nào có thể thấy họ nóng nảy hay thay đổi thái độ đột ngột trước một vấn đề nào đó, thay vào đó là sự trầm tĩnh đến lạ. Người ngoài nhìn vào thì nhận xét Bảo Bình nhã nhặn, không chạy theo những thứ xô bồ, thực tế chỉ những người thân thiết mới hiểu, Bảo Bình thực chất cao ngạo ra sao.



Cung hoàng đạo Bảo Bình thích đứng ở ngoài cuộc để quan sát người khác làm việc, tranh đấu. Ảnh minh họa Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Cung hoàng đạo này nổi tiếng với sự bền bỉ và chăm chỉ. Họ chỉ có một nỗi lo canh cánh về việc thiếu thốn vật chất, tiền bạc và luôn ra sức phấn đấu để bản thân đủ đầy. Không phải Kim Ngưu tham lam, mà họ ý thức rất rõ việc thiếu hụt vật chất sẽ gây ra những bất tiện ra sao. Kim Ngưu quan tâm đến việc ăn ngon, mặc đẹp, đời sống tiện nghi thoải mái và tất nhiên càng ổn định càng tốt. Cung hoàng đạo này không ham đời sống phiêu lưu trải nghiệm hay thử thách quá nhiều, họ chỉ cần được ấm no và thoải mái tận hưởng mọi của ngon vật lạ trên đời này. Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Với một chòm sao có phần "lười biếng" như Song Tử, chạy theo cuộc sống vội vã là điều hết sức tốn sức và phiền não. Thay vì cứ lao đầu vào áp lực và đau khổ đó, cứ sống một cuộc sống bình lặng thì sẽ đỡ mệt hơn biết bao. Do đó, Song Tử cũng góp mặt trong danh sách các cung hoàng đạo không thích tranh đấu với đời. Trong mọi trường hợp và hoàn cảnh, Song Tử thích im lặng và quan sát, từ đó đưa ra đánh giá về đối phương hơn là chủ động gây hấn. Quả đúng là, người im lặng mới là người thông minh, thói quen đó giúp Song Tử có thể thâu tóm được toàn cảnh, tìm ra giải pháp thích đáng hay đúc rút kinh nghiệm quý báu để không đi vào vết xe đổ. Sau cùng, họ luôn chừa cho mình một đường để thoát lui khi cần thiết, tạo khoảng cách an toàn để bản thân không phải chịu tổn thương từ những việc xung quanh. Với Song Tử, tranh đấu chỉ khiến bản thân nhức đầu và còn có thể làm ảnh hưởng hòa khí với nhau. Chi bằng cứ chậm rãi hưởng thụ cuộc sống thì đáng giá hơn.

Với Song Tử, tranh đấu chỉ khiến bản thân nhức đầu và còn có thể làm ảnh hưởng hòa khí với nhau. Ảnh minh họa Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Cự Giải luôn mong cầu cảm giác an toàn và tránh xa những mối nguy hiểm dù nhỏ hay to. Họ rất quan trọng với việc phải có một mái ấm, có sự bảo bọc chở che từ người thân và khi lớn họ cũng sẽ tiếp nối tinh thần này. Cuộc sống của các bạn Cua vô cùng "chill" và ổn định với những hoạt động gắn liền với gia đình, nhà cửa. Họ không có tham vọng vươn cao, vươn xa và khám phá quá nhiều như các cung hoàng đạo khác. Nếu như Kim Ngưu nặng về tính "ổn định" thì Cự Giải lại mạnh về tính "an toàn" hơn, và đây cũng là hai cung hoàng đạo thể hiện rõ nét nhất mẫu người thích đời sống an toàn, ổn định. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi