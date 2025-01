4 cung hoàng đạo hay yêu đơn phương

Đây là những cung hoàng đạo dễ rơi vào thứ tình cảm ngọt ngào thì ít mà đắng cay thì nhiều. Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Cung hoàng đạo Bạch Dương toát lên những phẩm chất gắn liền với khả năng lãnh đạo bẩm sinh, chẳng hạn như sự táo bạo, dũng cảm, tự tin và tháo vát. Họ là chòm sao sống mạnh mẽ, dũng cảm và can đảm đến mức họ tin rằng mình có khả năng đạt được bất cứ thứ gì mà họ nhắm tới. Khi họ tìm thấy một người không đáp lại tình yêu của họ, điều đó khiến họ rơi vào mặc cảm trong thời gian ngắn, thi thoảng còn tự chất vấn bản thân rằng tại sao người ta không đáp lại mình. Cừu có niềm tin sai lầm rằng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng và thể hiện đủ tình yêu thương thì cuối cùng người kia sẽ yêu họ, nhưng không phải đâu, đừng níu kéo những gì không thuộc về mình, chỉ thêm khổ đau thôi.

Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Kim Ngưu nổi tiếng là người mạnh mẽ, cá tính thế nhưng trong chuyện tình cảm họ lại cực kì nhút nhát. Dù đã yêu thương một người hết lòng Kim Ngưu cũng không thể lấy đủ dũng khí để nói lời yêu thương. Vẻ ngoài lạnh lùng khác hẳn với nội tâm bên trong yếu đuối của mình là điều đáng chú nhất ở Kim Ngưu. Khi yêu một người, Kim Ngưu sẵn sàng làm mọi thứ để có được cơ hội gần người ấy nhưng chỉ lời tỏ tình là mãi không nói được ra. Để người ấy chờ đợi một cách mệt mỏi khiến bạn thực sự đã mất đi cơ hội của bản thân mình. Bạn chỉ luôn tỏ ra coi người ấy như bạn, như tri kỉ mà không phải là người yêu. Tấm chân tình của bạn thì không ai bằng, bạn hi sinh hết mình, làm đủ mọi thứ vì người mình yêu chỉ tiếc là nếu không chịu thổ lộ thì mãi sẽ chỉ là một mối tình một phía, đứng nhìn kẻ khác hạnh phúc mà thôi. Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Là một người nhạy cảm nhất trần đời và vô cùng mơ mộng, Song Ngư dễ vẽ ra ảo tưởng cho mình về một tình yêu hoàn mỹ. Chính bởi vậy nên họ rất dễ bị ngộ nhận tình cảm của đối phương. Để rồi khi rơi vào lưới tình rồi họ mới phát hiện, thực ra mình đang yêu đơn phương thì đã quá muộn. Để Song Ngư yêu một ai đó không cần quá nhiều lý do, chỉ cần khiến họ rung động là đã quá đủ. Bởi là người để con tim dẫn lối, nên khi đã chìm đắm trong tình yêu thì tất cả mọi thứ đối với họ chỉ là phù du. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của đối phương, vô tình hay hữu ý cũng có thể khiến họ suy nghĩ, dằn vặt cả ngày. Thậm chí kể cả khi đối phương có từ chối Song Ngư hay có tỏ ra lạnh nhạt, tránh xa họ, Song Ngư vẫn không từ bỏ hy vọng mà mang niềm tin mơ hồ bên trong mình. Chính bởi sự mơ mộng này mà họ sẽ bị tổn thương rất sâu khi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn.

Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Tuy bình thường Xử Nữ khá tỉnh táo và lý trí nhưng khi bước vào tình yêu, họ đích thực là những kẻ ngu ngốc. Khi yêu một ai đó, Xử Nữ sẵn sàng làm rất nhiều điều vì đối phương mà chẳng cần đáp lại. Dù có thể biết rõ người ấy không yêu mình, nhưng họ vẫn như một con thiêu thân, lao vào ngọn lửa đỏ rực ấy mà chẳng quan tâm mình có thể bị tổn thương rất nhiều. Dù bị thờ ơ, dù bị những lời nói phũ phàng của đối phương tổn thương đến đau nhói tim gan, Xử Nữ vẫn khó lòng buông tay. Bởi thực sự khá khó để Xử Nữ thật lòng thích ai đó. Họ có thể bị rung động hoặc ấn tượng với một ai nhưng để rơi vào thứ tình cảm mang tên "tình yêu" thì không nhiều. Và một khi đã rơi vào lưới tình, thì tình yêu như sóng dữ, cuốn trôi tất cả sự tỉnh táo, tự chủ trong họ. Dù cho đối phương có làm gì đi nữa, có nghiền nát trái tim họ, thì họ vẫn lặng lẽ dõi theo. Bởi với họ, chỉ cần người ấy hạnh phúc, vậy là đủ. * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Theo Giadinhxahoi