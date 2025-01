4 cung hoàng đạo hay cho mọi người 'leo cây' trong các cuộc hẹn

4 cung hoàng đạo dưới đây là điển hình của những người luôn trễ hẹn... Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Nhân Mã là cung hoàng đạo không có trách nhiệm lắm với lời nói của bản thân. Hơn nữa cuộc sống của Nhân Mã rất không có kế hoạch, họ không hề có thói quen sắp xếp thời gian biểu của mình. Chính vì vậy mà tình trạng Nhân Mã lỡ hẹn với người khác là việc xảy như cơm bữa.

Ảnh minh họa Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Song Tử là người rất ghét trễ hẹn hoặc bị cho leo cây nhưng chính bản thân mình lại là người hay đi trễ nhất. Cung hoàng đạo này thường xuyên khiến người khác phải chờ đợi vì rất nhiều lí do. Sở dĩ cung hoàng đạo này hay đi trễ là bởi họ có tính cách khá thất thường và mâu thuẫn. Có thể đơn giản là gần đến giờ hẹn thì Song Tử lại nhìn thấy một việc gì đó gây hứng thú, và lúc đó Song Tử sẽ chú tâm vào việc đó mà… quên đi cả cái hẹn sắp tới của mình. Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08) Sư Tử là người luôn coi bản thân là trung tâm, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc quyết định của mình sẽ gây ra ảnh hưởng hưởng gì với những người xung quanh. Khi bản thân lỡ hẹn với người khác thì Sư Tử nghĩ rằng người đó phải hiểu cho mình vì họ có lí do để lỡ hẹn. Còn nếu đối phương cũng dám cho họ "leo cây" thì Sư Tử sẽ nổi giận và cho rằng đối phương không tôn trọng mình.

Ảnh minh họa Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Thiên Bình là người thiếu tính kiên nhẫn, chính vì thế mà rất ghét phải chờ đợi người khác. Nhưng bản tính của họ lại thiếu quyết đoán, hay do dự, nên rất hay trễ hẹn với người khác. Bởi tính cách có phần mâu thuẫn như vậy nên Thiên Bình cũng nằm trong top này. Lý do chính mà Thiên Bình thường hay đến trễ, thậm chí là cho người khác "leo cây" luôn, chính là bỗng cảm thấy mệt trong người nên… nằm nghỉ một lát. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi