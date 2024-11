4 cung hoàng đạo cả EQ và IQ đều cao nên có đường đời thuận lợi hơn người khác

Những cung hoàng đạo này dễ dàng chinh phục lòng người, được đánh giá là vừa tài giỏi, vừa khéo léo ứng xử trong giao tiếp. Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Sở hữu trí tuệ cảm xúc cao là một trong những ưu điểm đáng tự hào của Song Tử. Họ thân thiện, hòa đồng và không bao giờ sống hời hợt với những người mình yêu thương. Song Tử luôn dành cho những người đó sự chân thành tuyệt đối, thậm chí chấp nhận chịu thiệt để mang lại niềm vui cho mọi người. Cung hoàng đạo này cũng rất giỏi quan sát lời nói và cảm xúc của người khác, từ đó phát hiện ra nhu cầu nội tâm của từng người. Song Tử cho đi không toan tính nên họ cũng xứng đáng để được nhận lại toàn tình yêu thương vả cảm mến của mọi người xung quanh. Song Tử cũng là người tài năng, thông minh và lanh lẹ. Họ học 1 hiểu 10, dễ dàng tiếp thu những kiến thức dù là khó nhằn nhất, chỉ cần có đủ quyết tâm. Ý chí vươn lên không ngừng trong cuộc sống cộng với những mối quan hệ bền chặt, sẵn sàng dang tay giúp đỡ Song Tử trong những thời khắc quan trọng nhất, không có gì khó hiểu khi cung hoàng đạo này có đường đời thuận lợi hơn người khác, sớm muộn cũng trở thành ông này, bà nọ khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Sở hữu trí tuệ cảm xúc cao là một trong những ưu điểm đáng tự hào của Song Tử. Ảnh minh họa Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Xử Nữ có khả năng quan sát cực kỳ tốt, một phần bởi vì tính cách cầu toàn, không bỏ qua tiểu tiết của họ. Cung hoàng đạo này có tài quản giao, tinh tế xử lý các tình huống nên luôn làm hài lòng mọi người, đi đến đâu cũng được quý mến. Xử Nữ sống hết lòng vì bạn bè, không ngại hy sinh lợi ích của mình vì mọi người xung quanh, thậm chí họ còn cảm thấy vui hơn nếu giúp đỡ người khác vượt qua được khó khăn. Xử Nữ có đầu óc nhanh nhạy, biết tiếp thu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách nhanh chóng. Trong công việc, họ là một chú ong chăm chỉ, có trách nhiệm và không ngần ngại khi đứng trước thử thách khó nhằn. Lý do bởi vì Xử Nữ luôn tự tin vào thực lực và khả năng tìm tòi của họ. Vậy nên mỗi khi được giao nhiệm vụ, dù không phải sở trường nhưng Xử Nữ cũng sẽ dồn hết sức mình để tìm hiểu, học hỏi và đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất. Nỗ lực này của họ thường sẽ được cấp trên nhìn nhận và con đường thăng tiến luôn rộng mở trước mắt. Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02) Bảo Bình luôn được đánh giá cao chỉ số IQ, tư duy của họ rất khác biệt so với người bình thường. Họ giàu trí tưởng tượng và bản thân thì không bao giờ thiếu những ý tưởng sáng tạo. Bảo Bình còn hơn người khác ở chỗ bản lĩnh, họ nghĩ được làm được, dám hành động không ngại gian lao, khó khăn. Cung Hoàng đạo này rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề nhờ có tầm nhìn toàn diện mọi khía cạnh của vấn đề, năng lực và sự chuyên tâm nên mọi điều khó khăn vào tay Bảo Bình đều được hóa giải thành không. Ngoài ra, Bảo Bình còn là người sống tình cảm, dù phần lớn họ vẫn ưu tiên nghĩ cho bản thân mình trước. Đối với những người Bảo Bình yêu thương, họ sẵn sàng "moi ruột gan" để đối tốt với họ. Bảo Bình không chỉ là giỏi lắng nghe, đưa ra lời khuyên hữu ích mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc dành cho người thân lẫn bạn bè. Bề ngoài, Bảo Bình lại còn là người vui tính, biết quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chỉ số EQ cao ngất ngưởng, song hành cùng sự thông minh, nhạy bén, hỏi làm sao Bảo Bình dù có muốn sống cuộc đời tầm thường cũng khó.

Bảo Bình luôn được đánh giá cao chỉ số IQ, tư duy của họ rất khác biệt so với người bình thường. Ảnh minh họa Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Nhắc đến Thiên Bình, người ta sẽ nghĩ ngay đến những con người thân thiện, đáng yêu và nhiệt tình. Sự tinh tế và óc phán đoán nhanh nhạy giúp cung hoàng đạo này nhận biết được suy nghĩ của những người xung quanh một cách dễ dàng. Từ đó, Thiên Bình có thể đưa ra cách ứng xử phù hợp, khả năng chinh phục lòng người phải nói là thượng thừa. Chính vì thế mạnh này nên Thiên Bình được nhiều "vệ tinh" vây quanh, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm vì quá khéo léo và đáng yêu. Nhìn thế thôi nhưng ít ai biết Thiên Bình là một người cứng rắn, mạnh mẽ. Không có thử thách hay khó khăn nào có thể quật ngã được cung hoàng đạo này bởi vì thực lực và ý chí kiên cường của họ không cho phép điều đó xảy ra. Thiên Bình sở hữu khả năng vấn đề tốt, làm việc nhóm tốt và thường đưa ra các ý kiến đóng góp được đánh giá cao. Vì lẽ đó nên cung hoàng đạo này được đánh giá là có tố chất lãnh đạo, biết sắp xếp xử lý công việc một cách khoa học. Ngoài ra, Thiên Bình còn có lòng tự trọng cao, không chấp nhận thất bại. Tất cả đều trở thành động lực thôi thúc họ làm việc chăm chỉ và duy trì sự xuất sắc của bản thân, việc họ trở nên vượt trội hơn mọi người cũng là chuyện dễ hiểu. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi