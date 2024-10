4 con giáp xem mình là trung tâm của vũ trụ, luôn muốn người khác phải nghe theo

Những con giáp này chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thích điều khiển người khác, thích can thiệp vào công to việc lớn của mọi người, yêu cầu mọi người phải lắng nghe ý kiến của mình. Ảnh minh họa Người tuổi Mùi phải cái tính hay nghĩ nhiều nên rất nhạy cảm, dễ sinh lòng đố kỵ với mọi người. Đây dường như đã trở thành một trong những thói quen trong suy nghĩ của họ. Theo tử vi, một khi họ cảm thấy người khác đang làm phiền mình, đang bắt mình phải tốn công vô ích, họ sẽ lập tức nổi giận ngay. Con giáp hẹp hòi này vô cùng thích điều khiển người khác, thích can thiệp vào công to việc lớn của mọi người, yêu cầu mọi người phải lắng nghe ý kiến của mình. Còn một khi họ đã cho rằng mình bị vu oan, họ sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, thậm chí có thể trở mặt ngay lập tức. Người tuổi này có tính cách khá tự phụ, luôn cho rằng mình là trung tâm của sự chú ý, cho dù mọi chuyện vốn rất bé cũng bị bọn họ xé ra to, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Tuổi Thìn

Về cơ bản thì người tuổi Thìn không phải là ích kỉ nhưng cái tôi của họ lại quá lớn, họ không đủ khiêm nhường để có thể lắng nghe ý kiến của người khác. Ảnh minh họa Người tuổi Thìn có tính cách kiêu ngạo, họ thích những người xung quanh đặt họ ở vị trí cao nhất bởi vì người tuổi Thìn nghĩ rằng điều đó là việc mà những người xung quanh đương nhiên phải làm. Về cơ bản thì người tuổi Thìn không phải là ích kỉ nhưng cái tôi của họ lại quá lớn, họ không đủ khiêm nhường để có thể lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu người tuổi Thìn không chịu thay đổi thì sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến công việc và cuộc sống sau này. Tuổi Tỵ

Với tính tham vọng của tuổi Tỵ, họ rất coi trọng lợi ích bản thân. Do vậy, những lời nói, hành động của người khác không khiến họ phải quá lưu tâm. Ảnh minh họa Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với người tuổi Tỵ là cảm giác bí ẩn, khơi gợi sự hiếu kỳ và muốn khám phá. Họ rất biết cách "tận dụng" những mối quan hệ khéo léo để đem lại sự thuận lợi và danh tiếng cho mình mà không ảnh hưởng tới ai. Với tính tham vọng của tuổi Tỵ, họ rất coi trọng lợi ích bản thân. Do vậy, những lời nói, hành động của người khác không khiến họ phải quá lưu tâm. Con giáp này chỉ cần biết đến chính kiến của riêng mình và một mực bảo vệ nó. Thậm chí, họ luôn nghĩ chỉ mình mới là tâm điểm của đám đông. Tuổi Dậu

Trong các mối quan hệ, con giáp Dậu luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý, mọi người đều cần phải tôn trọng mình. Ảnh minh họa Ai cũng biết rằng người tuổi Dậu luôn suy nghĩ rất chủ quan, luôn cho rằng những quan điểm của mình là chính xác, mọi người nhất định phải nghe theo. Họ đặt ra cho mình và mọi người những tiêu chuẩn rất cao, thế nhưng làm sao tất cả mọi người đều có thể giống như suy nghĩ của con giáp này được? Vì thế, nếu gặp một người không như ý muốn, họ sẽ không bao giờ muốn lãng phí thời gian và công sức của mình. Trong các mối quan hệ, con giáp hẹp hòi này vì luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý, mọi người đều cần phải tôn trọng mình nên thường coi thường sự tồn tại và ý kiến của người khác. Do đó, muốn xây dựng quan hệ lâu dài với người tuổi này, bạn cần phải học cách nhường nhịn nhiều hơn. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhvaxahoi