4 con giáp nam vừa tài giỏi vừa đảm đang, mang lại hạnh phúc bền vững cho hôn nhân

Đừng bỏ qua 4 con giáp nam này, bởi họ sẽ mang đến hạnh phúc bền vững, lâu dài cho bạn. Tuổi Mùi

Ông xã tuổi Mùi là "trợ thủ đắc lực" cho công việc, sự nghiệp của người vợ. Ảnh minh hoạ Thật may mắn cho những ai được nâng khăn sửa túi cho người chồng tuổi Mùi. Tính cách con giáp nam này ôn hòa, điềm tĩnh và hết mực coi trọng tình cảm, gia đình. Cuộc sống sau hôn nhân sẽ là thiên đường dành cho bạn. Bởi họ luôn làm việc hết mình để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho vợ con, gia đình. Vì thế, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy áp lực về tiền bạc hoặc nếu có cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hơn thế, ông xã tuổi Mùi còn là "trợ thủ đắc lực" cho công việc, sự nghiệp của người vợ. Họ sẵn sàng "hiến kế" chỉ đường mách nước, giúp vợ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tuổi Sửu

Những con giáp Sửu có vất vả ngoài xã hội bao nhiêu, khi về đến nhà, họ cũng chẳng bao giờ quên giúp đỡ vợ con. Ảnh minh hoạ Theo tử vi, trong cuộc sống hay trong sự nghiệp, người tuổi Sửu luôn rất chăm chỉ cần mẫn, cho dù là làm việc gì, họ cũng luôn giữ thái độ cực kì nghiêm túc, chẳng bao giờ lơ là việc gì. Đức tính cần cù của họ là do trời sinh, vì thế, cho dù những con giáp nam có vất vả ngoài xã hội bao nhiêu, khi về đến nhà, họ cũng chẳng bao giờ quên giúp đỡ vợ con. Họ không thể chấp nhận được hình ảnh mình chỉ ngồi không để người khác phục vụ, "cơm bưng nước rót". Họ cảm thấy vợ chồng đến với nhau là để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chứ không phải là lấy một người về đến chăm lo cho mình từ A đến Z. Do đó, chúng ta có thể rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những anh chàng tuổi Sửu đảm đang nấu cơm, giặt giũ, thu dọn nhà cửa giúp vợ con. Tuổi Thìn

Con giáp Thìn luôn đặt vợ con ở vị trí hàng đầu, sự nghiệp cũng sẽ xếp sau gia đình, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương. Ảnh minh hoạ Trong số 12 con giáp nam thì không thể phủ nhận được sự điềm tĩnh, quyền lực luôn tỏa ra ở tuổi Thìn. Đàn ông tuổi này có sức hút khá lớn đối với người khác phái, ở họ có sự quyến rũ mà hiếm ai có thể chối từ. Người này tính tình chín chắn, trưởng thành hơn so với tuổi, cũng có sự kiên định, quyết tâm khá lớn dù làm bất cứ việc gì. Khi gặp khó khăn, trở ngại, họ không dễ dàng từ bỏ, càng không nói lời thoái lòng thoái chí mà càng thêm động lực làm đến cùng mới thôi. Tính cách như vậy nên khi đã đặt ra mục tiêu trong sự nghiệp, họ đều có thể đạt được thành tựu khá lớn, vượt ngoài sức mong đợi của chính bản thân mình. Con giáp này yêu cầu khá cao với bản thân, không bao giờ buông thả, luôn cố gắng và nỗ lực để phát triển sự nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa là nam tuổi Thìn cứng nhắc, không quan tâm đến gia đình, chỉ biết đến sự nghiệp đâu nhé. Họ luôn đặt vợ con ở vị trí hàng đầu, sự nghiệp cũng sẽ xếp sau gia đình, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương. Ở công ty có là người hô mưa gọi gió, quyền lực đầy mình thì về nhà người tuổi này cũng vẫn chỉ là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm theo những lời nhờ cậy của vợ, coi lời của vợ là "thánh chỉ". Mẫu đàn ông tài giỏi lại đảm đang như vậy biết đi đâu mà tìm cơ chứ, thế nên hễ gặp được đàn ông tuổi Thìn mà đôi lứa tâm đầu ý hợp thì nhanh "cướp" lấy. Tuổi Ngọ

Mọi công to việc lớn trong gia đình sẽ do người chồng tuổi Ngọ của bạn đảm nhiệm. Ảnh minh hoạ Thẳng thắn, không ngại khó ngại khổ, dám làm dám chịu là những điều thường thấy ở các anh chàng cầm tinh con Ngựa. Vì những người yêu thương, họ sẵn sàng lao vào biển lửa, quyết không từ nan. Thời "trẻ trâu" của những chú ngựa hoang sẽ sớm khép lại khi họ có được mái ấm gia đình nho nhỏ của mình. Tính cách của họ thay đổi chóng mặt, ngay chính bạn là người trong cuộc cũng phải ngạc nhiên. Tất nhiên, đó là sự thay đổi tích cực, đáng chúc mừng. Mọi công to việc lớn trong gia đình sẽ do người chồng tuổi Ngọ của bạn đảm nhiệm. Bạn hoàn toàn yên tâm trong công việc và chăm sóc con cái. Sống bên cạnh người tuổi Ngọ, mỗi ngày sẽ là một niềm vui. * Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Theo Giadinhxahoi