4 cách nhận biết những chiếc xe ô tô cũ bị tua công-tơ-mét bất thường

Tại Anh, một cách đơn giản để biết chiếc xe có bị tua ODO hay không, người mua xe có thể kiểm tra lịch sử xe do Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin công khai. Theo quy định, kiểm tra MOT tại Anh diễn ra hàng năm đối với các loại xe ô tô và số km sẽ được ghi lại ở mỗi lần kiểm tra. Tất cả dữ liệu đều được công khai trên cổng thông tin đại chúng nên người mua rất dễ đối chiếu.

Ngoài ra, có thể kiểm tra thời gian sản xuất lốp xe được in trên viền lốp và đây là chi tiết không thể làm giả được. Nếu lốp xe có còn mới, thời gian sản xuất không quá lâu nhưng ODO trên xe lại rất ít thì chứng tỏ, bộ lốp này đã được thay mới.

Tại Việt Nam, người mua xe cũ có thể kiểm tra, đối chiếu ODO của xe với lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Về nguyên tắc, mỗi lần bảo dưỡng, kỹ thuật viên đều ghi lại số ODO và nhập lên cơ sở dữ liệu. Nếu kiểm tra và thấy sự sai lệch ODO so với lịch sử bảo dưỡng, chứng tỏ người bán xe đã can thiệp để giảm số km so với thực tế.

Dùng các thiết bị kỹ thuật để kiểm tra

Thời nay, việc tua đồng hồ ODO trên xe ô tô không còn quá khó khăn như trước khi phải tháo bảng đồng hồ hay sử dụng tua vít để can thiệp vào bảng mạch điện tử bên trong và sửa đổi.

Một số các nhà cung cấp các thiết bị chẩn đoán ô tô (máy chẩn đoán OBD) có thể chặn và thay đổi ODO một cách đơn giản. Chính vì vậy, hãy nhấn một trong số các phím bấm trên vô lăng trong khoảng 10 giây để kiểm tra xem, liệu chiếc xe cũ bạn đang muốn mua có bị can thiệp tới số ODO hay chưa. Nếu có, sẽ có đèn cảnh báo nguy hiểm phát sáng trên bảng đồng hồ.

Ngoài ra, chính những máy chẩn đoán OBD được bán trên thị trường hiện nay cũng có thể nhận biết được chiếc xe đã bị tua km hay chưa và có khả năng "khám" được các bệnh, lỗi trên xe ô tô tương tự như nhà sản xuất.

Số km đã lăn bánh cũng phần nào quyết định đến giá trị bán lại của chiếc xe. Rõ ràng, nếu xe có số km ít thì giá bán thường sẽ cao hơn so với xe có số km lăn bánh nhiều. Vì vậy, việc mua phải một chiếc ô tô đã qua sử dụng bị tua đồng hồ công-tơ-mét sẽ khiến bạn thấy khó chịu vì bị lừa dối. Ngoài ra, việc không nắm chính xác được quãng đường di chuyển thực tế của xe sẽ gây khó khăn trong quá trình bảo dưỡng.

Theo The Sun và Tổng hợp