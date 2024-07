33 anh tài 'chưa kịp thân' đã phải 'chiến'

Kay Trần khẳng định team mình sẽ "all in" (chơi tất tay) cho bài hát này, đáp lại lời thách thức này, Trương Thế Vinh khẳng định: "Anh all in cũng không bằng em all in đâu".



Các anh tài không ngại chơi tất tay

Ngoài ra, cũng trong tập 3 này, khán giả sẽ được chứng kiến những câu chuyện "dở khóc dở cười" khi lần đầu tiên, 33 người đàn ông sống chung trong một không gian sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tại tập 3 sẽ công chiếu những hoạt động thể thao, vui chơi của các "anh tài" sau những giờ tập luyện căng thẳng.

Theo Người Lao Động