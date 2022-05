32 tuổi hiếp dâm cụ bà 68 tuổi

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành xác minh, làm rõ vụ án. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vây bắt Y Tơng H'Đơk khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một hoa viên.

Bước đầu tại cơ quan công an, Y Tơng khai nhận, chiều 11/5 đối tượng đến phòng trọ của bạn trên đường Tuệ Tĩnh (phường Ea Tam) để uống rượu, rồi cả hai đi đánh bida và uống thêm bia cho tới khuya. Sau chầu nhậu, người bạn về trước còn Y Tơng lang thang trên đường.



Đến khoảng 1h30 sáng 12/5, Y Tơng phát hiện bà T. (người có biểu hiện tâm thần, thường bỏ nhà đi) đang đi một mình trên đường nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.



Sau đó, Y Tơng đã cầm theo một cục gạch đi theo cụ bà. Bà T. hoảng hốt khi bị đối tượng áp sát, Y Tơng lấy gạch đánh cụ bà bất tỉnh rồi kéo lê vào hẻm 233 để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường. Được biết, đối tượng Y Tơng từng có 2 tiền án về tội hiếp dâm, cướp tài sản và vừa ra tù vào tháng 11/2021.



Báo Người Lao Động cho biết, trước đó, vào khoảng 3h30 sáng 12/5, một nữ lao công đang quét dọn tại hẻm 233 đường Lê Duẩn (phường Ea Tam) tá hỏa phát hiện bà T. nằm bất động giữa đường, trên người không có quần áo và có thương tích ở đầu.



Nữ lao công đã hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.



