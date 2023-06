3 tấn vàng lậu liên quan Chủ tịch Tập đoàn Phú Quý: Siêu lợi nhuận nghìn tỷ

Theo Bộ Công an, Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội trốn thuế, theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, Lê Xuân Tùng bị cáo buộc trốn thuế trong đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Công ty Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hóa (Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái cùng 16 người bị khởi tố về tội buôn lậu, theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, còn có một số bị can khác tham gia vào đường dây này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.