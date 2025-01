3 nút tài xế phải dùng khi kính lái bị mờ do trời lạnh

Trời lạnh khiến nhiệt độ trong và ngoài xe có sự chênh lệch, dẫn đến hiện tượng kính lái bị mờ do hấp hơi. Và đây là thủ thuật giúp tài xế có thể xử lý vấn đề này. Tại Việt Nam, đặc biệt là vận hành trong điều kiện lạnh ẩm ở khu vực phía Bắc, các tài xế dễ gặp phải hiện tượng kính lái hoặc cửa kính hai bên bị mờ do sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong xe. Điều này khiến tầm quan sát của tài xế bị cản trở khiến việc điều khiển xe gặp khó khăn. Việc xử lý hiện tượng kính lái bị mờ cần được làm theo thứ tự từng chức năng. Ảnh: Getty Image Nếu gặp phải tình huống này, người lái cần xử lý thế nào. Dưới đây sẽ là ba nút mà các chuyên gia lái xe an toàn sử dụng để khắc phục hiện tượng kính lái bị mờ do trời lạnh ẩm. Điều đầu tiên mà người lái xe cần làm là nhấn nút điều hòa A/C, thiết lập mức nhiệt độ thấp và quạt gió tối đa để từng bước giảm nhiệt độ chênh lệch với môi trường bên ngoài. Nút tiếp theo cần nhấn là nút khử sương mù thường được nhận biết bằng biểu tượng mũi tên lượn sóng hướng lên trên. Biểu tượng sấy kính lái ở khu vực điều hòa. Ảnh: THC Cuối cùng, nút nhấn quan trọng nhất là nút tuần hoàn không khí bên trong, hay còn gọi là nút lấy gió trong, có biểu tượng hình mũi tên uốn cong bên trong ô tô cần phải được tắt. Bằng cách tắt chức năng này, tài xế vừa có thể đảm bảo xe của mình có được không khí trong lành từ bên ngoài, vừa làm giảm chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài xe nhanh hơn, từ đó kính lái không còn bị mờ. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của một số tài xế, để giúp bên trong xe cân bằng nhiệt độ với bên ngoài, hạ cửa kính hai bên xuống cũng là một giải pháp có thể thực hiện, lại vừa giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, cách làm này chỉ áp dụng trong những ngày trời lạnh và hanh khô. Sử dụng lấy gió ngoài để cân bằng chênh lệch nhiệt độ nhanh hơn. Ảnh: Carpla Còn khi lái xe trong điều kiện trời mưa ẩm và không quá lạnh, nếu bật chế độ sấy kính, tài xế nên đóng kín các cửa sổ trên xe để hệ thống sấy kính hoạt động hiệu quả và nhanh chóng loại bỏ hơi ẩm bám lên kính xe. Bên cạnh những thủ thuật kể trên, tài xế có thể dùng các dung dịch chống hấp hơi với giá bán chỉ vài trăm ngàn đồng để lau lên cả bề mặt kính bên trong và ngoài. Cách làm này hơi mất thời gian nhưng mang lại hiệu quả đáng kể, nên lau lại bề mặt kính mỗi tháng một lần.