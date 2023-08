3 nữ chính của Mask Girl khiến người xem nể phục vì bản lĩnh, tài năng

Mặc dù là tác phẩm đầu tay và chỉ xuất hiện trong hai tập đầu bộ phim, nhưng Lee Han Byul không hề lép vế so với dàn diễn viên “tiền bối” dày kinh nghiệm. Diễn xuất của cô được đạo diễn Kim Yong Hoon và khán giả đánh giá cao.

“Mask Girl” đang là bộ phim đứng top 1 trên Netflix Việt Nam và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả châu Á. Góp phần to lớn vào thành công của của bộ phim chính là diễn xuất thuyết phục của dàn cast, khi có đến 3 diễn viên cùng đảm nhận một vai nữ chính Kim Mo Mi tại 3 giai đoạn cuộc đời.

Vừa ra mắt, “ Mask Girl ” (“Cô gái mang mặt nạ”) đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mọt phim châu Á bởi nội dung gay cấn và khả năng nhập vai ấn tượng của bộ 3 nữ diễn viên chính là Lee Han Byul, Nana và Go Hyun Jung.

Lee Han Byul sinh năm 1992, thuộc Ace Factory, công ty chủ quản của một số diễn viên nổi tiếng khác như Lee Si Young, Lee Jun Hyuk, Lee Yoo Young,… Vì là nhân vật bí ẩn được đoàn làm phim “Mask Girl” “giấu” đến phút cuối nên những thông tin cá nhân và đời tư của Han Byul vẫn còn khá ít.

Bằng tài năng diễn xuất đầy chân thật, dù cho nhiều phân cảnh đeo mặt nạ, Lee Han Byul vẫn thể hiện tốt cảm xúc nhân vật thông qua ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể.

Dàn diễn viên phim “Mask Girl” (2023)

Chia sẻ về vai diễn, Han Byul cho biết bản thân đồng cảm với nhân vật này bởi trong quá khứ, cô từng bị đối xử bất công vì vấn đề ngoại hình: “Tôi cũng từng gặp phải những khoảnh khắc tổn thương liên quan đến ngoại hình của mình giống như Kim Mo Mi. Tuy nhiên, điều này không khiến tôi chán ghét bản thân và tôi cũng không gặp vấn đề gì khi đảm nhận vai diễn một nhân vật kém hấp dẫn về vẻ bề ngoài. Tôi tìm thấy sự thích thú và cảm giác mãn nguyện trong toàn bộ quá trình quay phim."

"Mỹ nhân đẹp nhất thế giới” Nana: Thăng hạng diễn xuất

Thủ vai Kim Mo Mi phiên bản đã qua phẫu thuật thẩm mỹ với vẻ ngoài xinh đẹp khó tin, đây cũng là giai đoạn mà nhân vật trải qua nhiều biến cố khi cố gắng thay đổi cuộc đời. Có thể nói, “Mask Girl” không chỉ là cú thăng hạng nhan sắc mà còn là sự bùng nổ về diễn xuất ngoạn mục của Nana.

Nana (tên thật Im Jin-ah) sinh năm 1991, từng là một mẩu của nhóm nhạc nữ đình đám After School. Sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết cùng vóc dáng cao ráo, thân hình chuẩn, cô thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng nhan sắc tại đấu trường Hàn Quốc và quốc tế. Là idol đá chéo sân sang diễn xuất, Nana chưa từng khiến khán giả hết trầm trồ bởi sự hy sinh và lăn xả của mình.

Chính vì diễn xuất ổn định và thường được khán giả đánh giá tốt, mỹ nhân đập tan hoàn toàn định kiến “bình hoa di động” hay mác ca sỹ thần tượng khi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ: “Love Weaves Through a Millennium” (2015), “The Good Wife” (2016), “Kill It” (2019), “Justice” (2019), “Into The Ring” (2020), “Oh My Landlord” (2021),…