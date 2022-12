3 mẹo giảm thời gian sử dụng Facebook

Tất cả những gì cần làm là bấm vào ảnh đại diện ở góc trên cùng bên phải ứng dụng Facebook, cuộn xuống, chọn Settings and Privacy. Bấm vào Your Time on Facebook trình đơn vừa xuất hiện.

Các bước cài đặt hạn chế thời gian sử dụng và thông báo Facebook. (Ảnh: MUO)

Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy đồ thị hiển thị số phút bạn dùng cho ứng dụng Facebook mỗi ngày cùng như hàng tuần. Bấm vào Manage Your Time, Daily Time Reminder mở ra và bạn tự chọn sau bao nhiêu lâu có thông báo nhắc nhở.