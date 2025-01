3 mẫu xe cũ cần được kiểm tra kỹ bộ phận này trước khi mua

Lỗi hộp số sẽ khiến chủ xe tốn kém nhiều chi phí sửa chữa. Do đó, người dùng cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua xe cũ, tránh mua phải những chiếc xe có vấn đề với bộ phận này. Với kinh phí hạn hẹp, lựa chọn một mẫu xe cũ có chất lượng là điều mà nhiều người mua sẽ cân nhắc. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe đều có chất lượng tương đồng, trong đó sẽ có những mẫu xe gặp phải một số vấn đề, đặc biệt là lỗi hộp số. Dưới đây là 3 mẫu xe cũ bị đánh giá không đáng tin cậy để mua vì hộp số thường xuyên gặp lỗi. Ford Focus 2012-2015 Vào năm 2011, Ford đã giới thiệu mẫu Focus thế hệ thứ 3 đi kèm hộp số PowerShift tự động 6 cấp ly hợp kép mới. Hãng xe Mỹ đã tuyên bố rằng hộp số PowerShift là sự kết hợp tốt nhất giữa hộp số sàn và hộp tự động truyền thống, cung cấp khả năng chuyển số liền mạch để cung cấp khả năng phản hồi tuyệt vời. Thật không may, không có điều nào trong số này là đúng và Ford Focus đã trở thành nguồn cơn gây đau khổ cho các chủ sở hữu của mẫu xe này. Rất nhiều chủ xe Ford Focus đời 2012-2015 đã phản ánh các vấn đề xảy ra với hộp số PowerShift như hộp số rung giật, bị trượt số, tăng tốc đột ngột, chậm trễ khi về số thấp, tăng tốc chậm và khó dừng xe. Cuối cùng là có thể dẫn đến hỏng hộp số. Theo Carcomplaints (trang chuyên thu thập các khiếu nại của khách hàng Mỹ), mặc dù đối mặt với hàng loạt các vụ kiện từ các chủ xe nhưng Ford không đưa ra bất kỳ đợt triệu hồi nào. Thay vào đó, hãng xe này chỉ gia hạn thêm thời gian bảo hành hộp số và không có động thái khắc phục. Nhiều khách hàng đã mang Ford Focus đi sửa hộp số theo diện bảo hành nhưng khi sửa xong, các lỗi của hộp số lại có thể quay trở lại rất nhanh. Chính vì thế, Carcomplaints đã đưa Ford Focus 2012-2015 vào danh sách cần tránh xa hoặc cần đề phòng hỏng hóc. KIA Forte 2019 Người tiêu dùng ngày nay muốn một chiếc xe nhỏ gọn vừa có giá cả phải chăng lại đầy đủ tiện nghi và KIA Forte 2019 là mẫu xe cũ đã được nhiều người nhắm tới. Tuy nhiên, KIA Forte 2019 lại không phải là một chiếc xe hoàn hảo khi gặp phải vấn đề đáng chú ý với hệ thống truyền động. Một số khiếu nại của người dùng được gửi đến Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho rằng các vấn đề về hộp số (bao gồm hộp số tự động 6 cấp và hộp số vô cấp CVT) của Kia Forte 2019 có thể biểu hiện dưới dạng chậm chuyển số, nhảy số, kẹt số hoặc bị rung lắc khi tăng tốc. Trong trường hợp xấu, điều này có thể dẫn tới những hư hỏng hộp số và gây mất an toàn khi xe chạy trên đường. Đã có không ít chủ xe mới chỉ sử dụng KIA Forte 2019 trong một thời gian ngắn với số km chỉ khoảng từ 20.000-40.000 nhưng hộp số đã nhanh chóng bị hỏng, buộc hãng phải thay một hộp số mới do vẫn còn trong thời gian bảo hành. Thế nhưng, dù nhận được nhiều khiếu nại của người dùng nhưng hãng xe Hàn Quốc đã không có bất cứ một đợt triệu hồi nào liên quan đến vấn đề hộp số. Do đó, việc mua một chiếc xe KIA Forte 2019 đã qua sử dụng có thể sẽ khiến người mua gặp nhiều rủi ro. Nissan Teana / Altima 2013-2016 Nissan Teana / Altima là một chiếc sedan cỡ trung phổ biến của hãng xe Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, được biết đến với độ tin cậy, giá cả phải chăng và khả năng vận hành thoải mái. Nissan bắt đầu sử dụng CVT trong các mẫu xe Teana / Altima của mình vào năm 2002. Hộp số vô cấp CVT được thiết kế để giúp xe tăng tốc mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với hộp số tự động truyền thống. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Carcomplaints đã nhận được rất nhiều khiếu nại của chủ sở hữu về sự cố hộp số vô cấp CVT của Nissan Teana / Altima đời 2013-2016. Có thể nói lỗi hộp số là một vấn đề lớn ở mẫu xe này và những vấn đề mà người dùng thường gặp phải gồm dây đai nhanh mòn và hỏng sớm hơn dự kiến, khả năng tăng tốc kém, giật cục với những chuyển động không đều... Bên cạnh, việc hãng xe Nhật Bản không chế tạo được một hộp số đáng tin cậy, hàng ngàn chủ xe còn phàn nàn về giải pháp thay thế hộp số này gây tốn kém chi phí, thậm chí gần bằng giá trị của một chiếc xe cũ. Chính vì vậy, các chuyên gia đều đưa ra những khuyến cáo không nên mua Nissan Teana / Altima 2013-2016. Nếu người dùng vẫn cố mua, hãy kiểm tra kỹ lượng hộp số của xe trước khi mua.