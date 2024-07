3 giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động phòng chống việc bị mạo danh để lừa đảo

“Hiện nay các doanh nghiệp nói chung và Vietnam Post nói riêng đang phải đối mặt với nguy cơ, rủi ro trên mạng do tình trạng nở rộ việc tội phạm mạng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI để giả mạo doanh nghiệp thực hiện hành vi trái pháp luật. Ví dụ như, đối tượng xấu giả mạo nhân viên Bưu điện để phát thông báo khách hàng có gói hàng đang chuyển đến và yêu cầu chuyển tiền để nhận. Hành vi lừa đảo này ảnh hưởng xấu đến ngành, thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, đồng thời cũng ảnh hưởng đến lợi ích của người dân”, ông Nghiêm Tuấn Anh cho hay.

Tình trạng giả mạo website của các cơ quan, tổ chức để lừa đảo người dân diễn ra khá phổ biến trên không gian mạng. Ảnh minh họa: Trọng Đạt

Theo thống kê, cơ sở dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến quốc gia do Cục An toàn thông tin xây dựng và vận hành, hiện đã tập hợp, cảnh báo khoảng hơn 125.000 địa chỉ website giả mạo liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, hiện nay, hàng tuần, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin đều cập nhật danh sách các website giả mạo với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng Việt Nam để người dân biết, phòng tránh bị các đối tượng xấu lừa.

Cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính - ngân hàng, các sàn thương mại điện tử, các công ty lớn, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ... là những đơn vị thường bị các đối tượng lừa đảo giả mạo website, fanpage. Theo phân tích của chuyên gia Cục An toàn thông tin, việc các đối tượng giả mạo website không chỉ gây thiệt hại cho người dân, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo.