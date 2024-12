3 Gen Z 'cá tính và nổi loạn' có bố mẹ là người nổi tiếng là ai?

Làng nhạc Việt chứng kiến sự trỗi dậy của thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng như Mỹ Anh - Nân - Marzuz, kiên định với con đường riêng dù sinh ra trong "chiếc nôi" âm nhạc. Nổi bật trong số đó là Mỹ Anh (sinh năm 2002), Nân (2001) và Marzuz (2000) - ba gương mặt đang dần khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc đương đại. Mỹ Anh: Từ phòng thu gia đình đến những sân khấu quốc tế Sinh năm 2002, Mỹ Anh là con gái của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh. Ca sĩ trẻ được tiếp xúc với âm nhạc chuyên nghiệp khi thường xuyên xuất hiện trên sân khấu cùng mẹ và học hỏi trong phòng thu của cha từ năm 8 tuổi. Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Mỹ Anh với đĩa đơn đầu tay Got You. Năm 2021, ca sĩ gây ấn tượng khi đạt giải Á quân Thần tượng đối thần tượng và ra mắt ca khúc Real love hợp tác cùng nhạc sĩ Khắc Hưng. Thành công của Mỹ Anh được ghi nhận khi Tạp chí Đẹp bình chọn cô là một trong 15 nhân vật trẻ nổi bật ở lĩnh vực nghệ thuật và giải Gương mặt mới xuất sắc tại Làn sóng xanh 2021.

Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh. Phong cách âm nhạc của Mỹ Anh là sự pha trộn giữa nhiều thể loại như R&B, alternative R&B, soul, blues, electropop và bossa nova. Cô lấy cảm hứng từ nhiều nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là nhạc công jazz Esperanza Spalding, người truyền cảm hứng cho nữ ca sĩ trong việc vừa chơi bass vừa hát. Các nghệ sĩ khác ảnh hưởng đến âm nhạc của Mỹ Anh là Michael Jackson, Quincy Jones, Marvin Gaye và Billie Eilish. Dù bị đánh giá là kén người nghe, Mỹ Anh vẫn kiên định với con đường âm nhạc đã chọn. Cô khẳng định chỉ muốn làm những sản phẩm phản ánh chân thực cảm xúc và phù hợp với thế hệ của mình, không muốn bắt theo xu hướng thị trường. Ngoài âm nhạc, Mỹ Anh còn bồi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh - thói quen được thừa hưởng từ mẹ, giúp cô có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống từ góc độ Phật giáo. Điều này thể hiện qua hình xăm "Pillars" (cột nhà) trên cánh tay - biểu tượng cho sự vững chắc về mặt tinh thần của cô. NÂN: Bảo lưu việc học để theo đuổi con đường nghệ thuật. Sinh năm 2001, là con gái của nhạc sĩ Hồng Kiên - "tay kèn nổi tiếng nhất Việt Nam", Nân (tên thật là Nguyễn Hồng Trang) có một hành trình âm nhạc khá đặc biệt. Dù lớn lên trong gia đình có truyền thống nhưng cô không được học nhạc bài bản mà năm lớp 8 mới bắt đầu chơi nhạc cụ. Nân từ chối học đàn guitar do bố mua tặng, tự mày mò và phát triển đam mê theo cách riêng.



Nân Năm lớp 11, Nân bắt đầu sáng tác và có những khán giả đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, dù đã theo học ngành Quản trị tại RMIT nhưng cô quyết định bảo lưu để theo đuổi con đường nghệ thuật. NÂN từng là giọng ca chính của ban nhạc Windrunner với thể loại metal và hardcore rock - một lựa chọn khá khác biệt so với dòng nhạc của bố. Hành trình âm nhạc của NÂN trải qua nhiều thể loại, từ indie pop đến progressive metal, trước khi định hình phong cách alternative-pop. Âm nhạc của cô trộn nhiều chất liệu từ alternative, jazz, broadway, thơ ca đến nhạc thiếu nhi, thiên về industrial thô ráp thay vì nhẹ nhàng, mỏng manh. Chịu ảnh hưởng từ nhiều nghệ sĩ như SOPHIE, FKA Twigs, Trần Thu Hà, Charli XCX, Sevdaliza, Arca và Rosalia, Nân phát triển một phong cách riêng với sự giao thoa đặc biệt giữa pop và electronic. Điều đặc biệt trong sáng tác của Nân là việc cô luôn chú trọng đến tính chân thực, viết từ trải nghiệm và quan điểm cá nhân. Album đầu tay XT-TX của Nân, được thai nghén trong 4 năm, thể hiện rõ cá tính âm nhạc không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Tên gọi Xấu Tính - Tính Xấu mang thông điệp tích cực về việc đối diện và vượt qua hạn chế để trưởng thành. Mới đây, NÂN được ca sĩ Tùng Dương mời hợp tác trong album Đa vũ trụ. Tác phẩm ''Đánh cắp'' là sự kết hợp ăn ý giữa Tùng Dương và NÂN. ''NÂN là ca sĩ trẻ tài năng và kỹ tính. Tôi làm việc với NÂN còn thấy khó hơn là làm việc với bố cháu - nhạc sĩ Hồng Kiên. Đây là nghệ sĩ trẻ tôi đặt nhiều hy vọng bởi cá tính âm nhạc mới lạ và sự chỉn chu khi làm nghề'' - Tùng Dương chia sẻ với VietNamNet. Marzuz - Hành trình chữa lành qua âm nhạc Marzuz tên thật là Trần My Anh, sinh năm 2000, là con gái của nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương và là cháu gái ruột của ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần). Khởi đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi, My Anh chọn nghệ danh Marzuz và quyết định không dựa vào danh tiếng gia đình. Cô tự thu âm ca khúc đầu tiên bằng điện thoại, từng bước gây dựng tên tuổi qua các sáng tác như Nếu, Và thế giới đã mất đi một người cô đơn. Marzuz còn tham gia nhiều dự án âm nhạc đáng chú ý như hợp tác với Trần Thu Hà trong ca khúc Không tưởng (2018) và gần đây là Exit sign với HIEUTHUHAI.

Nhạc sĩ Trần Thanh Phương và con gái Marzuz. Âm nhạc của Marzuz mang đậm dấu ấn cá nhân, chịu ảnh hưởng từ những nghệ sĩ như Norah Jones và Alanis Morissette. Trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý từ tuổi 13 và điều trị trầm cảm ở tuổi 18, những trải nghiệm này đã góp phần định hình nên phong cách âm nhạc đặc trưng của cô - thiên về giai điệu trầm lắng, sâu sắc. Album đầu tay "ả" của Marzuz gồm 9 ca khúc, là kết tinh từ những trải nghiệm sau một mối tình tan vỡ. Cô quan niệm làm nghệ thuật không phải để tìm kiếm danh vọng hay sự giàu có, mà đơn giản là để bày tỏ những điều mình nghĩ. Cả 3 nghệ sĩ trẻ đều xuất thân từ gia đình âm nhạc nổi tiếng nhưng chọn lối đi khác biệt. Được gia đình ủng hộ, không áp đặt khuôn mẫu, họ tự tin phát triển phong cách riêng, dần tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Thành công bước đầu của Mỹ Anh, Nân và Marzuz chứng minh tài năng có thể nở rộ theo nhiều hướng, đồng thời khẳng định thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang làm giàu thêm bức tranh âm nhạc đương đại bằng sự độc đáo và mới mẻ. . Theo VietNamNet