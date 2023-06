3 đơn vị đầu tiên thuộc tỉnh Lào Cai hoàn thành cấp CCCD gắn chip

Tính đến ngày 11/6, Công an TP Lào Cai, Công an huyện Bát Xát và Công an huyện Si Ma Cai là 3 đơn vị đầu tiên thuộc tỉnh Lào Cai hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, đợt cao điểm "50 ngày, đêm" cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, đối với công dân đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 20/5-10/7. Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với công an các xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", và kết hợp đồng bộ các biện pháp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện cấp CCCD và thu nhận tài khoản định danh điện tử. Công an các xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", vận động người dân thực hiện cấp CCCD (Ảnh: Tống Huệ). Tại thành phố Lào Cai, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ công an thành phố, đến 0h40 ngày 11/6, 17/17 đơn vị cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD trên địa bàn, với tổng số 113.893/113.893 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Với những trường hợp bị tai biến, bại liệt không đi lại được, lực lượng công an các xã đã đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cho công dân (Ảnh: Tống Huệ). Tại huyện Si Ma Cai, 10/10 xã, thị trấn đã hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 27.326/27.326 công dân đủ điều kiện trên địa bàn, tỷ lệ đạt 100%. Tại huyện Bát Xát, 100% công dân (58.834/58.834) trên địa bàn 21 xã, thị trấn đã được cấp CCCD gắn chip điện tử. Như vậy, thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát và huyện Si Ma Cai là 3 đơn vị cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện.