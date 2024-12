3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025 tại TP.HCM

TP.HCM chào đón năm mới 2025 với màn bắn pháo hoa tại 3 điểm, cùng chương trình Countdown sôi động với sự góp mặt của nghệ sĩ tên tuổi và DJ quốc tế. Theo kế hoạch chào đón năm mới do UBND TP.HCM công bố, thành phố bắn pháo hoa tại 3 điểm để chào đón năm mới 2025, gồm: Pháo hoa tầm cao: Tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức). Dự kiến sử dụng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn pháo tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Pháo hoa tầm thấp: Công viên Văn hóa Đầm Sen (số 3, đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11); Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức). Mỗi địa điểm sử dụng 90 giàn pháo tầm thấp. TP.HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm để chào đón năm mới 2025. Tại các điểm bắn pháo hoa, các chương trình nghệ thuật, âm nhạc sôi động sẽ được tổ chức để chào đón năm mới 2025. Tiger Remix tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) với sự góp mặt các nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Dương Domic, Pháo... The Global Celebration Party tại tuyến phố Art Ave (Phường An Phú, TP Thủ Đức): Bắt đầu từ 18h, chương trình được đầu tư hoành tráng với sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam, cùng sự xuất hiện của DJ quốc tế Turbulence. Để tránh tình trạng đông đúc và ùn tắc, UBND TP.HCM khuyến nghị, người dân, du khách chủ động phương tiện đi lại và giữ gìn tài sản cá nhân. Thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, đặc biệt trong tình huống chen lấn; cân nhắc lộ trình di chuyển hợp lý để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đón năm mới 2025. Trường Phong