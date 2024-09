3 dấu hiệu ở bàn chân tiết lộ bạn phúc lớn, lộc lớn: Càng già càng giàu

Người có nốt ruồi trên bàn chân

Theo tướng bàn chân con người nhất là người phụ nữ mà có nốt ruồi tự nhiên ở cả hai bàn chân là người xa hoa, phú quý, được các sao tốt phù hộ trong đời, được Bồ Tát phù hộ độ trì. Những người này họ từ nhỏ đã có tài, trong cuộc đời được nhiều người giúp đỡ, khi gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, nên làm gì cũng rất thuận lợi.

Đặc biệt, trong tính cách phần lớn những người này thường sống ngay thẳng, không thích lừa lọc, nên trong cuộc sống sẽ cả đời phú quý, may mắn. Bên cạnh đó, họ cũng có thể mang lại phú quý, phúc khí cho gia đình, thêm phúc cho cha mẹ, sau này cũng sẽ thêm phúc cho chồng, sống một đời êm ấm.

Người có ngón chân trỏ là ngón dài nhất

Trong nhân tướng học thì đây được cho là tướng ngón chân không phổ biến, và tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 15% dân số thế giới. Đặc biệt, những người có ngón chân như vậy thì cuộc sống tương đối suôn sẻ, có công ăn việc làm ổn định, nguồn thu nhập khá, cả đời sung túc. Trong cuộc đời họ sẽ được hưởng một cuộc đời sung túc viên mãn tới già.

Nếu như một người phụ nữ có tướng chân này rất mạnh mẽ, tự chủ, không thích dựa dẫm vào chồng, tự mình vươn lên không thua gì nam nhân. Đồng thời, do tính cách kiên dịnh như vậy nên cuộc sống nhìn chung thoải mái, sung túc và tự do. Những người này tính cách cũng rất độc lập nên về già không cần dựa dẫm vào con cháu quá nhiều, nghỉ hưu thì sống ẩn dật, không thích giao tiếp với quá nhiều người, con cái thường ở xa cha mẹ, nhưng may mắn là bạn vẫn bình an vô sự và được con cháu chăm nom rất tận tình, biết thương yêu cha mẹ.

Người có lòng bàn chân lõm sâu

Người có bàn chân lõm tượng trưng cho việc người đó giỏi che giấu của cải, không thích khoe khoang. Vì vậy những người này là người rất giàu có, quyền quý nhưng khá kín tiếng và hay bị nghĩ là nghèo.

Họ được hưởng cả tài lẫn phúc. Hầu hết họ là những người thành đạt, có địa vị xã hội hay những người có quyền cao chức trọng. Nhiều người hay truyền tai nhau rằng ai có lòng bàn chân lõm là khổ nhưng đâu biết lòng bàn chân lõm càng sâu, thì biểu tượng cho sự phú quý, thịnh vượng càng dồi dào. Đặc biệt đối với phụ nữ, nếu sở hữu đôi bàn chân này, họ là người có khả năng quản lý tài sản và tướng vượng phu rất cao.