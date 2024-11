Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dưới đây là 3 con giáp tỏa sáng trong sự nghiệp, nhiều cơ hội kiếm tiền ngay từ tuần đầu tháng 10 nên biết để nắm bắt, không bị bỏ lỡ nguồn tài chính. 1. Tuổi Sửu Theo tử vi tuần mới 4/11 tới 10/11/2024 cho biết, người tuổi Sửu được Thiên Đức cát tinh che chở nên vận trình khá suôn sẻ và ổn định. Công việc của tuổi Sửu trong tuần này khá thuận lợi, nhờ những ý tưởng sáng tạo và đổi mới. Bạn có được sự hỗ trợ từ cấp trên và đưa ra các quyết định đúng đắn, tránh được các sai lầm đáng tiếc. Với sự tập trung cao độ và nhiệt huyết, kết quả đạt được sẽ xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Tuy nhiên, việc hợp tác với đồng nghiệp có thể gặp chút trắc trở, do bạn đặt yêu cầu cao và muốn hoàn thành nhanh chóng, trong khi đồng nghiệp lại thiếu sự chủ động. Lời khuyên là bạn nên chú ý đến thái độ biểu hiện để tránh hiểu lầm không đáng có. Tài chính với tuổi Sửu tuần này cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt vào những ngày cuối tuần nhờ Chính Tài nâng đỡ. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn cải thiện nguồn thu của mình. Với những ai làm kinh doanh, tuần này là cơ hội tốt để thúc đẩy công việc và tăng doanh thu. Vận trình tình cảm của tuổi Sửu tuần này ổn định. Tuy không có biến động lớn, nhưng sự cân bằng và hài hòa trong mối quan hệ giúp bạn cảm thấy thoải mái và an yên. Nếu còn độc thân, hãy kiên nhẫn và không nên gượng ép. Những gì thuộc về bạn sẽ đến vào thời điểm thích hợp, và sự bình tĩnh sẽ giúp bạn nhận ra đâu là người phù hợp. 2. Tuổi Mùi Tử vi tuần mới từ 4/11 – 10/11/2024 người tuổi Mùi sẽ tận hưởng một khoảng thời gian thảnh thơi khi các phương diện trong cuộc sống đều diễn ra suôn sẻ. Sự nghiệp thuận lợi, tài lộc mở rộng và vận may tình cảm giúp bạn có một tuần đáng nhớ và tràn đầy năng lượng. Ngay từ đầu tuần, sự nghiệp của người tuổi Mùi đã tiến triển thuận lợi nhờ sự hỗ trợ từ cát tinh Chính Ấn. Những khó khăn trong công việc đều được bạn giải quyết nhờ năng lực và sự sáng suốt của bản thân, tạo nên bước đệm vững chắc. Đặc biệt, nữ giới tuổi Mùi sẽ gặp may mắn hơn nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dù nam giới có thể không gặp may mắn bằng, nhưng những nỗ lực vẫn sẽ mang lại thành quả xứng đáng.

Tuần này mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền với người tuổi Mùi. Ảnh minh họa Tài lộc tuần này cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền với người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, nắm chắc các ưu thế và đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, do vẫn có điềm báo hao tài nên bạn cần chi tiêu cẩn trọng và tiết kiệm, tránh tiêu xài quá đà để tài chính ổn định hơn. Chuyện tình cảm tuần này có nhiều khởi sắc. Người tuổi Mùi độc thân có thể gặp được nhân duyên bất ngờ, vì vậy hãy cởi mở và tham gia các hoạt động giao lưu nhiều hơn. Đối với những cặp đôi, tình cảm sẽ thêm phần nồng nhiệt, tạo nên không khí yêu thương và gắn kết. 3. Tuổi Dậu Tử vi tuần mới từ 4/11 đến 10/11/2024 của 12 con mang đến nhiều may mắn cho tuổi Dậu nhờ sự xuất hiện của sao Thái Dương, giúp bản mệnh đạt được thành công và tự hào với những bước tiến mới trong sự nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ từ sao Thái Dương, con đường công danh của tuổi Dậu rộng mở. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn phát huy tối đa khả năng, tiến bước vững chắc trong công việc. Cơ hội thể hiện năng lực luôn hiện diện, chỉ cần bạn đủ nhạy bén và quyết đoán để nắm bắt. Nếu quá dễ hài lòng hoặc thiếu kiên trì, bạn có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến quý giá.

Đường tình duyên của tuổi Dậu thăng hoa rực rỡ trong tuần mới tháng 11 này Kiếp Tài xuất hiện khiến tài chính của tuổi Dậu không ổn định, có nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính. Dù có nguồn thu tốt, cách quản lý tài chính hợp lý sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu để tránh những thất thoát không đáng có. Đường tình duyên của tuổi Dậu thăng hoa rực rỡ, đặc biệt với những người độc thân. Sức hút cá nhân và sự duyên dáng giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý, tạo cơ hội để mở lòng với những người mới. Đào hoa chiếu mệnh mang đến nhân duyên tốt lành, nên hãy sẵn sàng đón nhận tình cảm đến từ những người chân thành. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi