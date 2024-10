3 con giáp nghiện mua sắm, thích hàng hiệu

Những con giáp dưới đây có đam mê mua sắm không có điểm dừng, sẵn sàng 'nướng tiền' cho hàng hiệu. Tuổi Ngọ

Con giáp Ngọ lúc nào cũng sẵn sàng tiêu pha tiền của của mình vào chuyện làm đẹp, cho dù phải ăn uống tiết kiệm đi chăng nữa. Ảnh minh họa Tuổi Ngọ ham hư vinh, họ thích so đo với người khác. Nếu như nhìn bạn bè, đồng nghiệp sử dụng những món đồ quý giá, đắt tiền mà mình lại chỉ sử dụng những món đồ bình thường, con giáp này sẽ cảm thấy rất khó chịu. Do vậy, con giáp thích mua sắm này lúc nào cũng sẵn sàng tiêu pha tiền của của mình vào chuyện làm đẹp, cho dù phải ăn uống tiết kiệm đi chăng nữa. Cảm giác dẫn đầu xu hướng khiến họ cảm thấy rất tự tin và thoải mái. Cũng may, dùng tiền mua hàng hiệu cũng là một trong những động lực khiến những con giáp này chăm chỉ hơn trong công việc. Tuổi Thân

Với tuổi Thân, tiêu tiền cũng là một thú vui trong cuộc sống và họ không bao giờ từ chối bất cứ lời mời nào. Ảnh minh họa Người tuổi Thân thường có muôn vàn lý do để đi mua sắm, buồn đi mua quần, vui đi mua mỹ phẩm mà cáu giận cũng phải mua gì đó để ổn định lại tinh thần. Thêm nữa, những người thuộc con giáp này thường không quá để tâm chuyện tiền bạc. Với tuổi Thân, tiêu tiền cũng là một thú vui trong cuộc sống và họ không bao giờ từ chối bất cứ lời mời nào. Quan điểm của tuổi Thân rất rõ ràng, con người nên sống hết mình vì cuộc sống rất ngắn ngủi, phải biết chiều chuộng bản thân. Thích gì là mua ngay không phải nghĩ nên đôi khi Thân cũng lâm vào cảnh nằm nhà suốt một tuần dài vì "cháy túi". Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn kết thân với những người bạn rất có gu ăn mặc nên họ cũng sẵn sàng tiêu xài cho những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Ảnh minh họa Không biết là vô tình hay cố ý, thế nhưng người tuổi Dậu luôn kết thân với những người bạn rất có gu ăn mặc, sẵn sàng tiêu xài cho những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Chính vì thế, con giáp này sao có thể chịu được cảnh mình là người duy nhất tụt hậu? Để bằng bạn bằng bè, họ cũng sẽ nhịn ăn nhịn tiêu, dồn hết sức của mình để tiêu pha cho những món đồ bắt mắt. Vì có gu ăn mặc nên những món đồ họ lựa chọn đều rất phù hợp với bản thân, chính vì thế, tuổi Dậu cũng trở nên lung linh hơn nhiều trong mắt những người khác giới. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo GĐXH