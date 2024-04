3 cô gái Việt bỗng dưng nổi đình đám sau một đêm giờ ra sao?

Trước khi trở thành MC và nhà sáng tạo nội dung triệu view (lượt xem), Khánh Vy gắn với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Việc bất ngờ "gây sốt" mạng xã hội bởi một bức ảnh thẻ cũng là đòn bẩy giúp Lan Hương trở thành KOL (người có sức ảnh hưởng) và diễn viên.

Cũng nổi tiếng sau một đêm, "hot girl MU" Tú Linh bén duyên với công việc MC, biên tập viên (BTV) thể thao, hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Khánh Vy

Năm 2016, khi là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Trần Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) bất ngờ nổi đình đám trên mạng nhờ video "nhại" 7 thứ tiếng hài hước (Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt).

Với gương mặt xinh xắn cùng biểu cảm tự nhiên, Khánh Vy được mệnh danh là "hot girl 7 thứ tiếng". Nhiều cơ hội cũng mở ra cho cô gái tài năng kể từ đó (Ảnh: @khanhvyccf).

Khánh Vy từng giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh nên được tuyển thẳng vào 4 trường đại học và chọn "bến đỗ" là Học viện Ngoại giao.

Trong thời gian là sinh viên, hot girl Nghệ An tham gia nhiều chương trình, sự kiện với vai trò MC và khách mời. Cô từng dẫn dắt bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1 cùng 3 chương trình học thuật của VTV7 là IELTS On the Go, Follow Us, Crack 'Em Up.