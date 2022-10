3 cặp đôi mới của màn ảnh Trung: Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi không tái hợp

14 phút trước Nhịp sống

Chiều 31/10, Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định "Cách chức" đối với nữ thiếu tá Công an đang công tác tại Công an huyện Đắk Đoa vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ vi phạm.