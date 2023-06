3 cán bộ công an thừa nhận 'bắn nhầm' dê của người dân ở Hà Nội

Ngày 27/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, Công an TP Hà Nội đang điều tra, xác minh thông tin 3 cán bộ công an xã "bắn nhầm" dê của người dân.

Theo lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, 3 cán bộ trên thuộc Công an thị trấn Đại Nghĩa. "Để khách quan, vụ việc được chuyển Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý điều tra", lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức thông tin thêm.