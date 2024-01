26 tỉ hồ sơ bị rò rỉ, làm sao để kiểm tra dữ liệu của bạn có bị lộ không?

Adam Pilton, nhà tư vấn an ninh mạng tại CyberSmart cho biết: "Trong thế giới vật lý, 12 TB tương đương với 15.600 tủ hồ sơ. Tất cả chúng ta nên chủ động kích hoạt xác thực hai yếu để bảo vệ các tài khoản quan trọng.”

Để kiểm tra dữ liệu của mình có bị rò rỉ hay không, bạn hãy sử dụng công cụ miễn phí của CyberNews tại địa chỉ https://cybernews.com/personal-data-leak-check/, nhập email hoặc số điện thoại theo đúng cú pháp rồi nhấn Check now. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng dịch vụ Have I Been Pwned tại https://haveibeenpwned.com/ để tra cứu.

Tra cứu dữ liệu của bạn có bị rò rỉ hay không. Ảnh: TIỂU MINH

Trong trường hợp kết quả trả về có dữ liệu của bạn, bạn cũng đừng hoảng sợ nếu bạn đã sử dụng mật khẩu mạnh, duy nhất và kích hoạt xác thực hai yếu tố.

Lưu ý, nếu chưa thực hiện các giải pháp kể trên, người dùng nên thực hiện ngay lập tức, tham khảo thêm cách đặt mật khẩu mạnh trong bài viết này.

Tiểu Minh