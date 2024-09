250 tỷ đồng ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão Yagi và lũ quét

Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái vừa công bố tài trợ 250 tỷ đồng cho đồng bào đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài. Nguồn tiền phân bổ trực tiếp cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp như dựng lại khoảng 2.000 ngôi nhà bị sập đổ, hỗ trợ 150 - 300 triệu đồng cho các gia đình có người thiệt mạng, góp phần tái thiết cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh… giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét tại Làng Nủ, Lào Cai. Người dân nơi đây đang rất cần sự chung tay của cả cộng đồng để xây dựng lại cuộc sống (Ảnh: Ngọc Tân). Với tinh thần "không có người Vingroup nào đứng ngoài mất mát, đau thương của đồng bào", ngay sau khi cơn bão Yagi và mưa lũ quét qua một số tỉnh phía Bắc gây thiệt hại nặng nề, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đã lập tức thu xếp 250 tỷ đồng dành cho Quỹ cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Ngân sách được huy động từ 2 nguồn: kinh phí từ tập đoàn cùng các công ty thành viên và đóng góp tự nguyện của hơn 130.000 cán bộ công nhân viên Vingroup trên toàn hệ thống. Tùy theo tình hình thực tế, Quỹ cứu trợ khẩn cấp sẽ được sử dụng để xây lại khoảng 2.000 ngôi nhà cho các gia đình bị mất nhà cửa trong đợt bão lũ vừa qua, hỗ trợ 150 - 300 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thiệt mạng do thiên tai. Số tiền còn lại sẽ được dành để hỗ trợ các gia đình có người bị thương hoặc bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, gia súc cũng như hỗ trợ dọn dẹp, góp phần tái thiết các công trình, hạ tầng trọng yếu phục vụ dân sinh. Ngay sau khi phát động, Quỹ Thiện Tâm (thuộc tập đoàn) đã thành lập đội phản ứng nhanh, trực tiếp tỏa đến từng địa phương bị thiên tai để phối hợp triển khai phương án hỗ trợ người dân. Trong đó, gia đình có nhà bị sập, hỏng hoàn toàn hoặc có thành viên thiệt mạng (đặc biệt là lao động trụ cột của gia đình) được đặc biệt ưu tiên hỗ trợ. Không chỉ trực tiếp triển khai, Quỹ Thiện Tâm còn kết hợp với các đơn vị báo chí lan tỏa sự ủng hộ và nguồn lực tới đồng bào sớm nhất có thể. Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tham gia hỗ trợ xây dựng "Điểm trường mơ ước" tại thôn Abaanh 1, xã Tr'hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Ngoài 250 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp, Tập đoàn Vingroup cũng kêu gọi cán bộ công nhân viên toàn hệ thống dành các ngày nghỉ đồng hành cùng Quỹ Thiện Tâm trực tiếp tham gia hoạt động hỗ trợ cho bà con bị thiên tai. Bên cạnh việc tham gia cùng tập đoàn, các công ty trong hệ sinh thái Vingroup cũng chủ động tham gia cứu trợ đồng bào từ những ngày đầu bão lũ. Với vai trò là doanh nghiệp tư nhân có quy mô hàng đầu Việt Nam, Vingroup chủ động và tiên phong sát cánh cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, thách thức như ứng phó với đại dịch Covid-19, cứu trợ thiên tai, tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo… Một nhà tình thương được Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ trao tặng cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, cùng với đồng bào cả nước, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ, các đơn vị sự nghiệp, công nhân viên chức, lao động tự do... cùng hướng về đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề trước sự tàn phá khốc liệt của bão lũ, thiên tai. Số lượng cá nhân, đơn vị gửi tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt ngày càng tăng. Trong đó có cả doanh nghiệp trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngoài ủng hộ vật chất, nhiều đơn vị vận tải tích cực tham gia hỗ trợ thông qua việc vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ.